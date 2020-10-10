طارق شكري: مصر ستكون خالية من العشوائيات خلال العامين المقبلين

أكد المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن فلسفة قانون التصالح في مخالفات البناء لها فكر اصلاحى وليس عقابى كما يروج له محور الشر.





وأشار شكري إلى أن قانون البناء لسنة 2008 يمنع التغاضي عن أي مخالفة مقامة؛ أى أن كل متر مربع ليس له ترخيص يجب أن يزال، والقرار ليس متروكًا لأى مسئول أو صاحب سلطة مختصة " كالمحافظ ، أو الوزير، رئيس الحى ، أو الجهاز " بالتصالح فليس هناك سوى الإزالة، أما القانون الجديد فقد أعطى مساحة للتصالح وتقنين الأوضاع .