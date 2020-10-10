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محافظات

الوادي الجديد تشارك في معرض «تراثنا» للحرف اليدوية والتراثية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 02:29 م
محمد منير العديسي
محمد منير العديسي
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منصور ابوالعلمين
شاركت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، في أكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية" تراثنا" الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي تترأسه نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بمشاركة نخبة من المبدعين والحرفيين في الفترة من 10 وحتى 15 أكتوبر الجاري، ويقام المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، محمد منير العديسي، اليوم السبت، في تصريحات صحفيه ، أن المحافظة تشارك اليوم من خلال 5 عارضين وفنانين في الحرف اليدوية والبيئية، كما تشارك في المعرض أيضًا من خلال منتجات جمعيتي قرية "القصر" بالداخلة، و"صبيح" بالفرافرة.

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وأضاف العديسي، أن جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية صبيح بمركز الفرافرة حصدت المركز الأول على مستوي الجمهورية في مسابقة الجمعيات الأهلية التي أقيمت بالقاهرة يوم 26 سبتمبر الماضي، برعاية وتنظيم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في مجال الحرف اليدوية والبيئية والجمعيات الأكثر نشاطا.

وأشار إلى أنه جرى تكريم الجمعية خلال فعاليات حفل المحافظة بعيدها القومي بالإستاد الرياضي الأسبوع الماضي حيث منح محافظ الإقليم اللواء محمد الزملوط، درع المحافظة لرئيس الجمعية تقديرًا لجهودها في خدمة المجتمع.
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