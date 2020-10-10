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فن

الكبير كبير.. رانيا فريد شوقى تهنئ محمد منير بعيد ميلاده

السبت 10/أكتوبر/2020 - 03:44 م
صدى البلد
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سيد احمد
هنأت الفنانة رانيا فريد شوقى الفنان محمد منير، ونشرت صورة لها معه من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".
 

وكتبت رانيا فريد شوقي: "الكبير كبير بنحبك يا منير الـking تاريخ كبير وعظيم كل سنة وانت طيب وعقبال مليون سنة يا رب في صحة وسعادة ونجاح وخير".
 


يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقى مسلسل "قوت القلوب" ينتمى لنوعية أعمال الـ50 حلقة، وبطولة كل من: ماجدة زكى، خالد زكى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.


تدور أحداث المسلسل حول قوت (ماجدة زكى) التى تعمل مدرسة، وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب فى حياته؛ بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، وسرعان ما تجد قوت نفسها فى صراع غير محتمل مع أبنائها فى إطار اجتماعى عائلى.



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