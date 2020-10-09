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فن

في عيد ميلاد رانيا فريد شوقي..عمرها الحقيقي وموقفها من دخول ابنتها مجال التمثيل

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:22 ص
رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي
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شروق ابراهيم
يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة رانيا فريد شوقي التي تكمل اليوم عامها الـ 45، فهي من مواليد 9 اكتوبر عام 1974 ، وتنتمي لمواليد برج الميزان.

وعن موقف رانيا فريد شوقي من احتراف ابنتها التمثيل، إن هناك توافقا على اتجاه ابنتها إلى التمثيل خاصة أنها تتمتع بموهبة فنية جيدة.

وتابعت رانيا : ملك سوف تتجه إلى التمثيل الفترة المقبلة، خاصة أنني اكتشفت أنها تتمتع بموهبة فنية ولم أقف في طريقها.

من ناحية أخرى تجسد رانيا شخصية شريرة تدخل فى صراعات تكشفها أحداث العمل وزوجة الفنان خالد زكى خلال مسلسل "قوت القلوب ".

المسلسل من نوعية الأعمال الـ45 حلقة ويكتبه محمد الحناوى ويخرجه مجدي أبو عميرة وتنتجه شركة سينرجى ويشارك فى بطولته كل من الفنانين خالد زكى، إسلام جمال، محمد أنور، سهر الصايغ، فراس سعيد، وآخرون.

أحداث الجزء الأول والثانى من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطورالكبيرالذى طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها، وشخصية الموظف المصرى، وكيف تغيّرت فى الفترة الأخيرة.

وكان ينتمى المسلسل إلى نوعية الـ60 حلقة، وشارك فى بطولته سيد رجب، سوسن بدر، نرمين الفقى، مدحت صالح، محمد عادل، محمود حجازى، كارولين عزمى، وآخرون، ومن إخراج كمال منصور وتأليف هانى كمال.
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