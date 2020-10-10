21 ألفاً خلال أسبوع.. شاهد خطوات تنظيف الذهب من الفيروسات والميكروبات

كشفت الإعلامية "سهير جودة" ، عن أن المجوهرات و الذهب يحتويان على بكتيريا تصل إلى 21 ألفاً خلال أسبوع واحد فقط، معقبة : الساعات تحتوي على مئات الجراثيم والبكتيريا.





وأضافت سهير جودة، أن المجوهرات تحتوي على جراثيم تصل إلى 428 مرة من الجراثيم المتواجدة على مقعد المرحاض، وذلك خلال أسبوع واحد فقط من الارتداء.





وأوضحت "جودة" أن أكثر المجوهرات التي تحتوي على ميكروبات وجراثيم هي الخواتم تصل إلى 5047 مستعمرة بكتيرية وفطر وعفن على الخواتم خلال أسبوع واحد.





وتابعت: الساعة تأتي ثانيا من حيث المجوهرات التي تحتوي على الجراثيم.





وأوضحت طريقة تنظيف المجوهرات وهي كالآتي: إناء يحتوي على مياه ومسحوق ونترك المجوهرات لمدة نصف ساعة في الماء، وبعد ذلك يتم استخدام فرشاة الأسنان للوصول إلى الأماكن الصعبة ومن ثم غسل المجوهرات بماء ساخن ثم استخدام قطعة قماشية لتلميع المجوهرات.