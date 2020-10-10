ارتفاع الذهب 3 جنيهات في ختام تعاملات اليوم

شهدت اسعار الذهب في مصر ارتفاعا لليوم الثاني علي التوالي بمحالات الصاغة، في ختام تعاملات مساء اليوم السبت؛ بمتوسط قدره 3 جنيهات علي الأقل منذ أمس الجمعة؛ ليصل إجمالي الزيادة علي مدار اليومين الماضيين أكثر من 14 جنيها في الجرام الواحد.







وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 836 جنيها مقابل834 جنيها أمس بفارق جنيهان











وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 955 جنيها مقابل 951.جنيها أمس بزيادة بلغت 4جنيهات





جنيه واحد وبلغ سعر ا الجرام الواحد من عيار 18 نحو 717 جنيها مقابل716 جنيها أمس





ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 557 جنيها .





وارتفع الذهب بنحو 2% أمس بعد تراجع الدولار إلى أقل مستوى له في قرابة ثلاثة أسابيع وزادت الرهانات على تحفيز جديد بالولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين لشراء المعدن النفيس للتحوط من تضخم محتمل.





وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6688 جنيها و أوقية الذهب نحو 29.714 لف جنيه و كيلو الذهب 955.43 ألف جنيه.وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.8% إلى 1927.51 دولار للأونصة بحلول الساعة 1424 بتوقيت غرينتش.وهو في طريقه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، والذي قد يصل إلى1.5 %.