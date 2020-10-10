بـ حضن وبوسة.. ريهام أيمن تتغزل فى زوجها شريف رمزى

شاركت ريهام أيمن، زوجة الفنان شريف رمزي، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة ناعمة وساحرة.وظهرت ريهام أيمن بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار برفقة زوجها، مرتدية ملابس انيقة تاخذ ستايل الكاجوال وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة. ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة. كانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي. View this post on Instagram Some of my favorite photos with my love... I can’t wait to spend the rest of my life with you. @sheriframzy I love you ❤️❤️ A post shared by Reham Ayman (@rehamayman) on Oct 10, 2020 at 6:18am PDT