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مرأة

بـ حضن وبوسة.. ريهام أيمن تتغزل فى زوجها شريف رمزى

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:00 م
صدى البلد
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رنا عصمت
شاركت ريهام أيمن، زوجة الفنان شريف رمزي، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة ناعمة وساحرة.

وظهرت ريهام أيمن بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار برفقة زوجها، مرتدية ملابس انيقة تاخذ ستايل الكاجوال وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة. 

كانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.

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