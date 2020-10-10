أبو شقة في حواره لـ «صدى البلد»: لم أتخل عن رئاسة الوفد وحديثي فهم بشكل خاطئ.. لدينا 21 مرشحًا في القائمة الوطنية من أجل مصر.. وستثبت الأيام للوفديين أنني على حق.. صور

المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد:

لن أترك منصب رئيس الوفد بإرادة مُنفردة دون الرجوع للهيئة الوفدية

تأجيل دعوة الهيئة لانتخاب رئيس جديد للحزب لما بعد الانتخابات البرلمانية

سأرحل عن الحزب إذا ارتات الهيئة الوفدية ذلك فى اجتماعها

مستمر فى الوفد حال رحيلى عن رئاسة الحزب

من مصلحة الوفد خوض انتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية

لم أعمل لمصلحة شخصية ولم أسع لمنصب ولم يُغرنى مالاً

أتوقع أن يكون لحزب الوفد 30 نائباً على المقاعد الفردية فى مجلس النواب





عاش حزب الوفد أزمة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، بعد انقسام الوفديين حول المشاركة فى القائمة الوطنية من أجل مصر فى انتخابات مجلس النواب القادمة ، فعلى الرغم من إعلان الهيئة العليا لحزب الوفد عن انسحاب حزب الوفد من القائمة الوطنية من أجل مصر، إلا أن المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد أعلن مشاركة الوفد فى القائمة الوطنية من أجل مصر فى انتخابات مجلس النواب ، وفى محاولة لاحتواء غضب الوفديين، أعلن أبو شقة عن دعوة الهيئة الوفدية للاجتماع لإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة داخل حزب الوفد.





"صدى البلد" أجرى أول حوار مع المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد بعد الأزمة الأخيرة التى نشبت داخل حزب الوفد بشأن مشاركة الحزب فى القائمة الوطنية من أجل مصر فى انتخابات مجلس النواب القادمة ..

وإلى نص الحوار..





ما سبب تخليك عن رئاسة حزب الوفد؟

لم أتخل عن رئاسة حزب الوفد، و هذا الحديث فهم بشكل خاطئ ولكننى كل ما فى الأمر أننى قمت بدعوة للهيئة الوفدية لإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة لأننى أتيت باتخابات فى 30 مارس عام 2018 بأغلبية غير مسبوقة وهذا الإنتخاب عبارة عن علاقة تعاقدية بينى وبين الهيئة الوفدية التى قامت بانتخابى.





وبالتالى فإننى لا أستطيع أن أترك منصب رئيس حزب الوفد بإرادة منفردة دون الرجوع للهيئة الوفدية لأننى دعيت الهيئة الوفدية لعرض الأمر عليها.





وماذا عن آخر التطورات بشأن دعوتك لاجتماع الهيئة الوفدية لإنتخاب رئيس جديد للحزب؟





قررنا تأجيل إجتماع الهيئة الوفدية لإختيار رئيس حزب جديد، إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية والتى تنتهى يوم 14 ديسمبر ، حيث كان من المقرر عقد إجتماع الهيئة الوفدية يوم 16 أكتوبر الجارى.





ونظرا لظروف الانتخابات البرلمانية فقد أبلغنى فؤاد بدراوى ، السكرتير العام لحزب الوفد، أنه لن يتيسر الإعداد لإجتماع الهيئة الوفدية ، وبالتالى أرجأنا هذا الأمر إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب والتى تنتهى يوم 14 ديسمبر عام 2020 ، وبالتالى فى هذه الحالة سنكون أمام دعوة للهيئة الوفدية لأنها صاحبة القرار فى هذا المجال ، ولذلك كان قراراى هو دعوة للهيئة الوفدية والرجوع إليها لأن الهيئة الوفدية هى التى انتخبتنى ، ولذلك رجعت إليها.





لماذا قررت دعوة الهيئة الوفدية لبحث إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة؟

لجأت لهذا القرار لأننا عندما نكون أمام خلاف فعلينا أن نعترف أننا حزب مؤسسى نرجع لأى قرارات فيه إلى مؤسسات الحزب ، وأعلى سلطة فى الحزب هى الهيئة الوفدية.





وماذا عن أزمة حزب الوفد بشأن انسحاب الحزب من القائمة الوطنية من أجل مصر؟

لن أعلق على هذه المسألة لأنها مجرد اراء ، وكل شخص له رأيه ولديه الحرية فيما يبديه من رأى ، إلا أن ما أستطيع أن أقوله هو أن المسألة حسمت وقررنا خوض الإنتخابات البرلمانية على القائمة الوطنية من أجل مصر وعلى المقاعد الفردية.





وعندما تنتهى الانتخابات البرلمانية سنعرض الأمر على الهيئة الوفدية وهى الفيصل فى هذا المجال ، ونحن أمام حزب ولائحة حزب ، كما أن رئيس الحزب هو الذى يمثل سياسات الحزب ويتحدث باسمه وأى حديث اخر لا يعتد به.





كم عدد مرشحى حزب الوفد فى القائمة الوطنية من أجل مصر؟

حزب الوفد لديه 21 مرشحًا فى القائمة الوطنية من أجل مصر، وأتوقع أن نكون أمام 30 نائبًا لحزب الوفد على المقاعد الفردية فى مجلس النواب القادم.





هل هناك تربص بحزب الوفد؟

ليس هناك أى تربص بحزب الوفد ، وحزب الوفد ماضٍ إلى الأمام.





ما تعليقك على ما يتردد بأنك لديك مصالح شخصية من استمرار الوفد فى من أجل مصر؟

فى حياتى كلها لم أعمل لمصلحة شخصية ولم أسعى لمنصب ولم يُغرنى مال أو منصب ، وأتحدى أننى فى كل موقع عملت فيه سواء عملى فى القضاء أو بالنسبة لمجلس النواب أو مجلس الشورى قبل ذلك أو فى حزب الوفد أن يكون لى غرض أو مأرب شخصى وستثبت الأيام أن ما قمت به فى الفترة الأخيرة كان لمصلحة حزب الوفد.





وهذه المصلحة تتجلى فى أمور كثيرة لسنا أمام مجال للحديث فيها ، ولكننا سنعرض الأمر على الهيئة الوفدية وسنعرض لهم الهدف و المقصد فى هذا الأمر ، لأننى ليست لى مصلحة شخصية ولا يستطيع أحد أن يقول أننى لدى مصلحة شخصية بشأن استمرار أو عدم استمرار حزب الوفد فى القائمة الوطنية من أجل مصر.





وما رسالتك لأعضاء الهيئة العليا للحزب الذين أعلنوا الانسحاب من القائمة الوطنية من أجل مصر؟

أقول لهم أننى ارتأيت أنه من مصلحة حزب الوفد أن نخوض انتخابات مجلس النواب على القائمة الوطنية ، وهذا رأيى وسأعرضه على الهيئة الوفدية ، وستثبت الأيام أننى كنت على حق ، لأننا عندما نكون أمام خلاف فى الرأى فإننا سنكون أمام مؤسسات واعلى مؤسسة هى الهيئة الوفدية التى انتخبتنى والتى سندعوها للاجتماع بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب يوم 14 ديسمبر عام 2020.





ما قرارك فى حالة إجماع الهيئة الوفدية على إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة؟

سألتزم بقرار الهيئة الوفدية لأنها أعلى سلطة فى حزب الوفد وهى التى انتخبتنى يوم 30 مارس عام 2018.





وفى حالة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتخليك عن رئاسة الوفد..هل ستستمر داخل الحزب؟

مستمر فى حزب الوفد ولن أخرج من حزب الوفد حال إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة ، وسأكمل دورى داخل حزب الوفد مثل الوفديين.





ماهى رسالتك للوفديين؟