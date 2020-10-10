إيران: سنختار أسلوب الرد على الولايات المتحدة

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، اليوم السبت، رده على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي وصفها بـ "الوقحة" ضد إيران.









وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجه خلال مقابلة إذاعية مباشرة، رسالة إلى إيران، محذرا إياها من "التلاعب بالولايات المتحدة الأمريكية".





وقال ترامب "إذا قامت إيران بالعبث معنا، إذا فعلت شيئًا سيئًا لنا، فسنرد بأشياء لم يتم القيام بها من قبل"، متوقعا أن تبرم إيران اتفاقا نوويا جديدا مع الولايات المتحدة إذا فاز في انتخابات 3 نوفمبر المقبل.





وقال خطيب زاده، في تغريدة له، عبر حسابه على "تويتر"، إن "الشعب الإيراني لن ترعبه التصريحات المتغطرسة الوقحة لنظام الولايات المتحدة المهزوم وعديم القانون".





وأضاف خطيب زاده: "شعبنا لن يتوانى عن القيام بأي عمل للدفاع عن عزته. نحن الذين نختار أسلوب الرد على جرائم الولايات المتحدة، ومنها إجراءات الحظر الجنونية وعملية الاغتيال الغادرة للقائد قاسم سليماني العدو رقم واحد لداعش".





ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة أقامت تحالفًا حقيقيًا ضد النظام الإيراني في الشرق الأوسط.





وأضاف بومبيو في تصريحات نقلتها قناة "العربية": "حرمنا النظام الإيراني من قدر هائل من الثروة".





وأول أمس الخميس، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 18 بنكا إيرانيا في مسعى لزيادة عزل إيران عن النظام المصرفي العالمي.