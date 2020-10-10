تسليم درع الدوري للأهلي في مباراة طلائع الجيش.. الجبلاية توضح

أوضح أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة سبق وأن أكد على أن درع الدوري المصري لموسم 2019 -2020، سيتم تسليمه لـ الأهلي في آخر مباراة بالدوري المصري أمام طلائع الجيش، لافتًا إلى أن الجنايني أشار إلى

أن ليفربول عندما توج بـ الدوري الانجليزي تسلم الكأس في آخر مباراة له في الدوري على الرغم من ضمانه للقب قبل النهاية بعدة جولات.