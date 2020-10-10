تسليم درع الدوري للأهلي في مباراة طلائع الجيش.. الجبلاية توضح

وأضاف: "لن يتم تسليم درع الدوري الممتاز
فى النسخة الحالية عقب انتهاء البطولة المحلية فى أحد فنادق القاهرة الكبرى على غرار ما جرى فى الموسم الماضى، مشددًا على أنه سيتم تسليم الأهلي درع البطولة في آخر مباراة أمام طلائع الجيش على ملعب الأهلي كما هو الحال بمعظم المسابقات.
شدّد على أن مسئولو الجبلاية
يتمسكون بالانتظار لدى منح النادى الأهلي درع الدوري حتى المباراة الأخيرة أمام طلائع الجيش وتسليم الدرع رقم 42 داخل الملعب وفقا للائحة المعمول بها داخل الجبلاية.
أوضح أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة سبق وأن أكد على أن درع الدوري المصري لموسم 2019 -2020، سيتم تسليمه لـ الأهلي في آخر مباراة بالدوري المصري أمام طلائع الجيش، لافتًا إلى أن الجنايني أشار إلى
أن ليفربول عندما توج بـ الدوري الانجليزي تسلم الكأس في آخر مباراة له في الدوري على الرغم من ضمانه للقب قبل النهاية بعدة جولات.