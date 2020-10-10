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أخبار العالم

المعارضة التركية: أردوغان يتسول من قطر وتميم يحتقره

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:49 م
تميم بن حمد ورجب
تميم بن حمد ورجب طيب أردوغان
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أحمد محرم
اعتبر فائق أوزتراك، الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدولة قطر غرضها طلب المال، جراء الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.


وبحسب صحيفة "زمان" التركية المعارضة، أشار أوزتراك إلى أن الرئيس التركي هرع إلى الدوحة بسرعة قصوى بسبب تحطيم الدولار أرقاما قياسية في تركيا، منبها الأخير من أن "الذي يتلقى أموالا من الخارج يعتاد على تلقي الأوامر أيضا. لذا نرى أن أمير قطر بات ينظر إلى أردوغان بدونية كلما طلب منه الأموال".

وأضاف أن "الدول الأخرى أصبحت قادرة على ممارسة الضغوط على أنقرة وابتزازها، نتيجة مواضع الضعف التي يبديها أردوغان".

واتهم أردوغان بأنه لم يستطع أن يبدي أي ردة فعل اتجاه الرئيس الرئيس الروسي بوتين، بعد مقتل 34 جنديا تركيا في قصف بإدلب شمال سوريا.

بدوره انتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري كليجدار أوغلو، زيارة الرئيس أردوغان إلى قطر، ووصفها بالمهينة، معتبرا أن سبب الزيارة طلب المال. 
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