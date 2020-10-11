لـ طلاب جامعة حلوان.. تعرف على مصروفات برامج الجامعة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا

جامعة حلوان تعلن عن برامجها الجديدة بهدف تطوير العملية التعليمية

حاسبات وذكاء اصطناعى حلوان تعلن عن برنامج المعلوماتية الطبية بمصروفات ٥٠٠ جنيه فقط

هندسة حلوان تعلن عن برنامج هندسة الطاقة بمصروفات ٦٥٠ جنيها

تجارة حلوان : الدبلوم المهتى لادارة الاعمال بمصروفات ٦٠٠ جنيه









أعلنت جامعة حلوان، هذا العام عن العديد من البرامج الجديدة والمميزة بنظام الساعات المعتمدة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بالعام الجامعي الجديد 2020 – 2021 ، خدمة للعملية التعليمية بالجامعة وتطويرها للعداد خريج قادر على مواجهة سوق العمل ومؤهل له .





ويوضح صدى البلد مصروفات اغلب برامج كليات جامعة حلوان للعام الدراسى ٢٠٢٠-٢٠٢١ لراغبى الالتحاق بها :





البرامج الجديدة- مرحلة البكالوريوس:





- كلية الهندسة بالمطرية :





هندسة الطاقة بمصروفات 650 جنيها.





برنامج الهندسة الإنسائية بمصروفات 650 جنيها.





برنامج هندسة العمارة بالكنولوجيا الرقمية بمصروفات 790 جنيها.









- كلية التجارة وإدارة الأعمال:





برنامج نظم معلومات الأعمال BMI بمصروفات 500 جنيه.









- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي:





برنامج هندسة البرمجيات بمصروفات 500 جنيه





برنامج المعلومتية الطبية بمصروفات 500 جنيه









-كلية السياحة والفنادق:





برنامج إدارة تشغيل المطاعم "تعليم تبادلي" أمريكانا بمصروفات 60 جنيها.





ماكدونالدز حيث يستوعب من 25 إلى 40 طالبا بمصروفات 1550 جنيها للطالب شهريا.





من 41 إلى 50 طالبا بمصروفات 1400 جنيه شهريا.

من 51 إلى 60 طالبا بمصروفات 1300 جنيه شهريا.





برنامج برجركينج بمصروفات 2750 جنيها.





برنامج إدارة الماريوت 3000 جنيه شهريا لكل فصل دراسي لطلاب الفرقة الأولى بزيادة على ذلك 600 جنيه في كل فصل دراسي للفرق الدراسية الأعلى.





برنامج الدراسات التراثية والمتحفية بمصروفات 2500 جنيه لكل فصل دراسي.









- كلية العلوم:





برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزئية البيوتكنولوجي بمصروفات 425 جنيها.













-كلية الاقتصاد المنزلي:





- برنامج التغذية العلاجية بمصروفات 500 جنيه.













- كلية الهندسة حلوان:





برنامج هندسة القوى والوقاية الكهربية بمصروفات 500 جنيه.





برنامج الاتصالات والمعلومات بالاشتراك مع جامعة يونينتونو الإيطالية بمصروفات 500 جنيه.













-كلية الفنون التطبيقية:





برنامج تصميم الأثاث بمصروفات 19 ألفا و360 جنيها بالعام الجامعي و650 ساعة.













-كلية الفنون التطبيقية:





برنامج الموضة وطباعة المنسوجات بمصروفات 540 جنيها في الساعة، 17 ألفا و600 جنيه عن العام الجامعي.





برنامج تصميم وتشكيل الزجاج في العمارة بمصروفات 540 جنيها و17ألفا و600 جنيه فى العام الجامعي .





برنامج علوم التغليف بمصروفات 17 ألفا و600 جنيه عن العام الجامعي.





برنامج الوسائط المطبوعة بمصروفات 17 ألفا و600 جنيه عن العام الجامعي.













-كلية الصيدلة:





برنامج الصيدلة الإكلينكية بمصروفات 700 جنيه.





برنامج PHARM D بمصروفات 700 جنيه.









-كلية الآداب:





برنامج الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية بمصروفات 300 جنيه.









-كلية الحقوق:





برنامج الدراسات القانونية بمصروفات 400 جنيه.









- كلية التمريض:





البرنامج المكثف 200 جنيه للطالب المصري و50 دولارا أمريكيا للطالب الوافد.

















اما بالنسبة لبرامج مرحلة الدراسات العليا:













-كلية السياحة والفنادق:





برنامج إدارة التراث والمتاحف بمصروفات 500 جنيه في الدراسي الواحد.





برنامج إدارة النقل الجوي بمصروفات 5 آلاف و420 جنيها في الفصل الدراسي الواحد.





برنامج إدارة السياحة الإلكترونية "ماجستير" بمصروفات 4 آلاف و200 جنيه عن الفصل الدراسي الواحد.





دكتوراه الدراسات التراثية والمتحفية 180 نقطة معتمدة بمصروفات 4 آلاف و200 جنيه عن الفصل الدراسي الواحد.





برنامج حفظ التراث وإدارة الموقع "ماجستير" 100 جنيه للنقطة المعتمدة.













- كلية التجارة وإدارة الأعمال:





برنامج دبلوم إدارة ومستشفيات واقتصاديات الصحة بمصروفات 250 جنيها.





ماجستير إدارة مستشفيات واقتصاديات الصحة بمصروفات 500 جنيه.





دكتواره إدارة مستشفيات واقتصاديات الصحة 1000 جنيه.





دبلوم نظم معلومات الأعمال بمصروفات 250 جنيها.





ماجستير نظم معلومات الأعمال 600 جنيه.

دكتواره نظم معلومات الأعمال بمصروفات 700 جنيه.





الدبلوم المهني في إدارة الأعمال بمصروفات 600 جنيه.





الدكتواره المهنية في إدارة الأعمال بمصروفات 700 جنيه.













كلية الهندسة بحلوان:





برنامج دبلوم هندسة الأسمنت بالتعاون مع شركة fls الدانماركية بمصروفات 14 ألفا و400 جنيه عن الدرجة كلها.









كلية التربية الفنية:





برنامج الدبلوم العام في علوم تربوية وفنية باللغة الإنجليزية بمصروفات 6 آلاف عن العام الجامعي.





برنامج الدبلوم العام في التصوير باللغة الإنجليزية بمصروفات 6 آلاف عن العام الجامعي.





برنامج العلاك بالفن بمصروفات 6 آلاف جنيه عن العام الجامعي.













كلية الفنون التطبيقية:





برنامج ماجستير ترميم الصور الفوتوغرافية القديمة الأوراق التراثية – البرنامج المصري الإيطالي كاتنيا بمصروفات 3 آلاف يورو عن الدرجة كلها.









المعهد القومي للمكلية الفكرية:





ماجستير في الملكية الفكرية وإدارة الإبداع باللغة الإنجليزية بمصروفات 500 جنيه.





ماجستير في علوم الملكية الفكرية بمصروفات 320 جنيها.





دكتوراه الفلسفة في علوم الملكية الفكرية بمصروفات 450 جنيها.













كلية العلوم:





برنامج الفسيولوجي والتحاليل المعملية بمصروفات 100 جنيه.





ماجستير العلوم تخصص التكنولوجيا الحيوية الجزئية بمصروفات 500 جنيه.









كلية الحاسابات والذكاء الاصطناعي:





ماجستير في هندسة البرمجيات بمصورفات 500 جنيه.





دبلوم في اللغويات الحاسوبية بمصروفات 750 جنيها.





ماجستير في اللغويات الحاسوبية بمصروفات 750 جنيها.









كلية الصيدلة:





دبلوم في علوم الصيدلة بمصروفات 500 جنيه.





ماجستير في علوم الصيدلة بمصروفات 500 جنيه.





دكتوراه في علوم الصيدلة بمصروفات 500 جنيه.





دكتوراه في الصيدلة الإكلينيكية بمصروفات 500 جنيه.





كلية الهندسة بالمطرية:





برنامج العمارة والعمران الأخضر بمصروفات 650 جنيها.









كلية الدراسات العليا والبحوث البينية:





برنامج دبلوم الإبداع وتطوير الثقافات 30 ألف جنيه للدرجة كلها سعر الساعة 1153.84.





ماجستير الإبداع وتطوير الثقافات 40 ألفا للدرجة كلها سعر الساعة 1000 جنيه.





دبلوم معلوماتية الرعاية الصحية والبيانات الإكلينيكية بمصروفات 34 ألفا للدرجة كلها وسعر الساعة 1416.66.





ماجستير معلوماتية الرعاية الصحية والبيانات الإكلينيكية 40 ألفا للدرجة كلها وسعر الساعة 888.88.





دبلوم التوجيه والإرساد المهني بمصروفات 15 ألف جنيه للدرجة كلها سعر الساعة 576.92.

ماجستير التوجيه والإرشاد المهني 15 ألفا للدرجة كلها سعر الساعة 655.









كلية التربية الرياضية للبنات:





الدبلوم المهني "الأيرويك" في التربية الرياضية بمصروفات 2500 جنيه و400 جنيه إسترليني للوافدين.





دبلوم التدريب التخصصي في مسابقات الميدان والمضمار للمهنين والغير مهنين بمصروفات 1500 جنيه.





الدبلوم المهني "الأخصائي النفسي الرياضي" بمصروفات 750 جنيها إسترليني للوافدين.