اقترب قليلا من نصف مليون..العراق تسجل 2344 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت، تسجيل 55 حالة وفاة و2344 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد ) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.





وأوضحت الصحة العراقية في بيان لها اليوم أن إجمالي ليرتفع اجمالي الوفيات الى 9790 حالة وفاة والاصابات الى 400124 حالة إصابة في البلاد منذ بداية الأزمة وحتى الأن.





وأفادت وزارة الصحة العراقية بأن العاصمة بغداد نالت الحصة الكبرى من الإصابات بـ 857 حالة ثم محافظة دهوك ب 286 اصابة تليها محافظة السليمانية ب 266 اصابة ثم بأعداد متفرقة في 17 محافظة أخرى.





واضافت الوزارة ان العراق سجلت كذلك 55 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس بينها تسع حالات في بغداد والبقية موزعة على 15 محافظة اخرى فيما تماثل للشفاء 4233 مريضا ليبلغ اجمالي حالات الشفاء 332330 حالة.