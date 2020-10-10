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رياضة

مؤمن زكريا يشارك متابعيه بصورة مع محمد صلاح

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:03 م
مؤمن وصلاح
مؤمن وصلاح
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محمد بدران

شارك مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي متابعيه بصورة جديدة وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهر مؤمن زكريا بصحبة نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي محمد صلاح خلال أحد تجمعات المنتخب، نالت إعجاب متابعيه.

وفي سياق آخر، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف "  تعيين مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق سفيرا لنهائى دوري أبطال إفريقيا وكذلك الأمر بالنسبة لـ محمد التيمومي نجم الكرة المغربية السابق.


وكان المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الفريقي، تقدم بمبادرة لدى الكاف بتعيين مؤمن زكريا سفيرا لنهائى أبطال إفريقيا كدعم للاعب نتيجة الموقف الصعب الذى يعيشه وهو الأمر الذى تم دراسته من قبل الكاف.

وحدد الكاف مواعيد جديدة لإقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا وستكون مباريات الذهاب يومي 17 و 18 أكتوبر على أن تقام مباريات العودة بعد أسبوع واحد فقط من مباريات الذهاب ، وستقام المباراة النهائية فى الإسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل ، ومن المقرر أن تقام مباريات نصف الكونفيدرالية فى 25 أكتوبر المقبل ، وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا فى 6 نوفمبر المقبل .

وقرر الكاف إقامة جميع مباريات نصف نهائى أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية دون حضور جماهيري .


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