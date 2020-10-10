مؤمن زكريا يشارك متابعيه بصورة مع محمد صلاح

شارك مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي متابعيه بصورة جديدة وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهر مؤمن زكريا بصحبة نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي محمد صلاح خلال أحد تجمعات المنتخب، نالت إعجاب متابعيه.



وكان المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الفريقي، تقدم بمبادرة لدى الكاف بتعيين مؤمن زكريا سفيرا لنهائى أبطال إفريقيا كدعم للاعب نتيجة الموقف الصعب الذى يعيشه وهو الأمر الذى تم دراسته من قبل الكاف.

وحدد الكاف مواعيد جديدة لإقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا وستكون مباريات الذهاب يومي 17 و 18 أكتوبر على أن تقام مباريات العودة بعد أسبوع واحد فقط من مباريات الذهاب ، وستقام المباراة النهائية فى الإسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل ، ومن المقرر أن تقام مباريات نصف الكونفيدرالية فى 25 أكتوبر المقبل ، وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا فى 6 نوفمبر المقبل .

