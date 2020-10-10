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مرأة

توقف عنه فورا.. مخاطر تناول الإسبرين يوميا

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:56 م
صدى البلد
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ريهام قدري
حذرت العديد من الدراسات الاشخاص الذين يتناولون الاسبرين بصورة يومية ومستمرة " وبالرغم من ان الاسبرين يبطئ من قدرة الدم على تكوين الجلطات ، مما يعني أنه يمكن أن يقلل من فرص حدوث جلطات دموية خطيرة تسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

 ومع ذلك ، فإن نفس الإجراء يعني أنه يزيد من خطر حدوث نزيف خطير ، مثل نزيف الأوعية الدموية في المخ أو الأمعاء. وفي بعض الحالات ، يمكن أن يكون هذا النوع من النزيف مهددًا للحياة مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

تمت مناقشة توازن المخاطر والأضرار المرتبطة باستخدام الأسبرين لسنوات. بالنسبة للأشخاص الذين أصيبوا بنوبة قلبية أو سكتة دماغية ، فإن الاستفادة من جرعة يومية منخفضة من الأسبرين لمنع حدوث نزيف آخر تفوق مخاطر النزيف.

الصورة أقل وضوحًا بالنسبة للأشخاص الأصحاء. في المملكة المتحدة ، لا ينصح الناس بتناول الأسبرين على أمل منع حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية. لكن الكثيرين يفعلون ذلك ، وتختلف الإرشادات في البلدان الأخرى.

في هذه الدراسة ، راجع باحثون بريطانيون جميع الأدلة الحالية حول هذا الموضوع. بعد تجميع البيانات ، قدر الباحثون أنه من بين كل 265 شخصًا تناولوا الأسبرين ، سيستفيد شخص واحد فقط من منع النوبة القلبية أو السكتة الدماغية. من ناحية أخرى ، من بين كل 210 أشخاص تناولوا الأسبرين ، يعاني شخص واحد من حالة نزيف خطيرة.

تشير النتائج إلى أنه يجب على الأشخاص الاستمرار في اتباع إرشادات المملكة المتحدة وتناول جرعة منخفضة من الأسبرين يوميًا فقط لمنع النوبة القلبية أو السكتة الدماغية إذا أوصى الطبيب بذلك.
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