محافظ أسيوط يلتقى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.. ويعلن دعمه للمبادرة الرئاسية صنايعية مصر

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم السبت ، الدكتور أحمد عواض رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لقصور الثقافة لبحث ومناقشة سبل دعم الحركة الثقافية بالمحافظة ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية " صنايعية مصر " لتطوير الحرف المصرية والحفاظ عليها من الاندثار.





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جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفى محمد نبيل مدير اقليم وسط الصعيد الثقافى وضياء مكاوى مدير عام ثقافة أسيوط .





وأكد محافظ أسيوط – خلال اللقاء – على دعمه الكامل لورش عمل المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر" و التي أطلقتها القيادة السياسية بهدف تطوير الحرف المصرية والحفاظ علي بعض الحرف التي أوشكت على الاندثار فضلًا عن إتاحة فرصة التدريب والتأهيل أمام الشباب ورفع المستوى المهني للصنايعية في مصر.





وأشاد بدور ثقافة اسيوط فى دعم المواهب الشبابية فى مختلف مجالات الفنون والثقافة، وكذلك بدور ورش مشروع " ابدأ حلمك " والتى يشارك بها الشباب والاطفال ويتم تدريبهم على فنون المسرح والغناء والتمثيل والمواهب المختلفة وصقل مواهبهم وخبراتهم وذلك تحت إشراف العديد من الفنانين والأدباء ، مثمنًا دور قصور ومكتبات الثقافة المنتشرة بقرى ومراكز المحافظة لرعاية الموهوبين وصقل مواهبهم وتنمية روح الابتكار والابداع لدى الشباب وتعميق قيم الولاء والانتماء وحب الوطن .



