كل سنه وأنتي قمر.. إيناس النجار تهنئ نرمين ماهر بمناسبة عيد ميلادها

هنأت الفنانة إيناس النجار، الفنانة الشابة نرمين ماهر بمناسبة عيد ميلادها وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».
ونشرت إيناس النجار صورة لنرمين ماهر، وعلقت عليها: «كل سنه وانتي قمر وناجحة ومحققة كل اللي نفسك فيه بحبك يانيمو كل سنة وانتى طيبة عقبال مليون سنة».
يُذكر أن أحدث أعمال الفنانة "إيناس النجار" السينمائية فيلم "دفع رباعي" للنجم أحمد بدير، محسن منصور، ندا بهجت، سمسم شهاب، أحمد عزمي وغيرهم من النجوم وهو من تأليف خالد سليمان وإخراج إيهاب عبد اللطيف.
وكان أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "لعنة كارما" بطولة هيفاء وهبي، زكي فطين عبد الوهاب، شيرين، ضياء عبد الخالق، فارس رحومة، محمد سليمان، ومن تأليف عبير سليمان، مصطفى زايد، وإخراج خيري بشارة، كما شاركت فى مسلسل "الدخول في الممنوع" مع الفنان أحمد فلوكس.
ويعرض حاليا للنجمة الشابة نرمين ماهر مسلسل " قوت القلوب " بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدي أبو عميرة.