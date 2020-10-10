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مرأة

فساتين الزفاف المنفوشة موضة خريف 2020

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:32 م
صدى البلد
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ريهام قدري
اختيار فستان الزفاف المميز حلم كل بنت في ليلة عمرها، لذا تحرص الفتيات على اختيار موديل فستان يمنحها طلة مميزة في هذا اليوم، ولأن عالم فساتين الزفاف يحمل الجديد كل يوم؛ فإن موضة فساتين زفاف خريف 2020 هي أيضا مميزة.

تقول الفاشون بلوجر مريم سيف، إن فستان الزفاف المطرز المنفوش هو موضة خريف 2020، مؤكدة أن الفساتين المنفوشة هي الأكثر رواجًا هذا الخريف.

وأكدت مريم سيف، أن الطرحة الطويلة هي أيضًا موضة فساتين الزفاف بالرغم من أن البعض يعتقد أن الطرحة القصيرة هي الأنسب مع الفستان المنفوشة إلا أن الموضة هذا الخريف تقول غير ذلك.

وأشارت الفاشون بلوجر مريم سيف إلى أن معظم العرائس الأن تلجأ لاختيار الكوتش المطرز بديلاً عن عن الحذاء ذات الكعب العالي، لأنه يكون مريح لها أكثر خاصة مع كثرة حركة العروسة أثناء حفل زفافها.

وسبق أن انتشرت تصميمات لفستان زفاف بطريقة جديدة ومبتكرة، وذلك بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا، وأبرزها تصميم لفستان سامو هجرس، بعنوان Fashion in the time of the Corona virus، ومعناها "الموضة في وقت فيروس كورونا".

وكان تصميم فستان الزفاف أنيقا للغاية، بأدوار من الكرانيش البيضاء، والفستان مصمم بجزئين، بكرانيش للأعلى، وهي من ناحية الصدر، وكرانيش من الأسفل، وكان قصيرا فوق الركبة، وبذيل طويل من نفس الكرانيش.

ويقسم الفستان حزاما من الخصر باللون الأبيض ، وتخلى عن طرحة الزفاف ، ولكن ارتدت العروسة كمامة من الجوبير على فمها وأنفها تشبه الكمامة التي يرتديها الأشخاص لحمايتهم من فيروس كورونا .
فساتين الزفاف المنفوشة موضة خريف 2020
فساتين الزفاف المنفوشة موضة خريف 2020
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