AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اتحاد الكرة يدرس إجراء تعديلات فى نظام الدورى الجديد

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:20 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
Advertisements
يسرى غازى
يدرس اتحاد الكرة إلغاء الـ 5 تغييرات فى الموسم الكروى الجديد بالدورى الممتاز والعودة إلى النظام الذى كان معمولا به فى السابق بإجراء كل فريق 3 تغييرات فقط.

واستند مسؤلو الجبلاية إلى أن الموسم الجاري إستثنائى وشهد توقف إجباري لمنافسات بطولة الدورى الممتاز بسبب إنتشار فيروس كورونا فى ربوع العالم لذا تم صدور قرار من الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" بإستحداث نظام الـ 5 تغييرات فى المباراة.

  وشهدت التعديلات على لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة والتى أرسلها مؤخرا الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، إلغاء شرط السبعين عاما من شروط انتخابات مجلس إدارة الجبلاية القادمة.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني أمس، الجمعة، اللائحة الجديدة بعد اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم لها.

ومن المنتظر أن يعرض الاتحاد اللائحة على الأندية خلال أيام لتحديد ملاحظاتها قبل الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنظر فيها، وذلك في إطار خارطة الطريق للانتهاء من الأعمال المكلفة بها اللجنة الخماسية من قبل الفيفا.

وتضمنت تعديلات لائحة النظام الأساسي للجبلاية الواردة من الفيفا والمنتظر طرحها أمام الجمعية العمومية غير العادية المقبلة إلغاء شرط السبعين عاما كحد أقصى لأى مرشح يتقدم للمنافسة فى انتخابات اتحاد الكرة.
 
وينشر "صدى البلد" أبرز ٧ بنود من لائحة النظام الأساسي التى أرسلها الفيفا إلى خماسية الجبلاية:

١- يتكون المجلس الجديد من 9 أعضاء عبارة عن رئيس ونائب و7 أعضاء بينهم سيدة واحدة على الأقل.

2- يتم اختيار نائب الرئيس من الخارج أي بالانتخاب بمعرفة الجمعية العمومية وليس من الداخل.

٣- يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بشكل تصاعدى أو على المنصب، بحيث يحق لكل مرشح قضاء 8 سنوات بمنصب العضوية أو النائب فقط ولا يحق له الترشح أكثر من مرتين على نفس المنصب.

٤- يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعى، بحيث لا يحق لأعضاء المجلس السابقين خوض الانتخابات على مقاعد العضوية ولكن على منصب النائب أو الرئيس.

 ٥- بند تضارب المصالح بحيث لا يحق لأى مرشح خوض الانتخابات إلا بعد تقديم استقالته من عدة مجالات تم تحديدها في اللائحة والتي لها علاقة بالرياضة مثل التسويق الرياضى والاعلام الرياضى ووكلاء اللاعبين وغيرها.

 ٦- إلغاء مجالس إدارة المناطق والاكتفاء بتعيين مدير تنفيذى لكل منطقة.

٧ - منع العنصرية في الملاعب وتفعيل العلاقات الدولية بين الاتحادات.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أكتوبر المقبل.. مصدر يكشف عن موعد انعقاد عمومية الجبلاية الطارئة لإقرار اللائحة

فيفا يمنح الجبلاية 24 ساعة لإرسال خارطة الطريق.. خطة الخماسية للخروج من الورطة وإمكانية إجراء انتخابات

بالفيديو كونفرانس.. الجبلاية تكشف للفيفا عن خارطة الطريق

اتحاد الكرة يخاطب الفيفا بشأن تعديلات لائحة النظام الأساسي

اجتماع بين خماسية الجبلاية والفيفا بالفيديو كونفرانس.. غدا

اتحاد الكرة: اعتماد لائحة النظام الأساسى من الفيفا وعرضها على الأندية خلال أيام

ترشيحاتنا

ماذا يحدث للجسم عند مضغ اللبان؟

بـ فستان مكشوف.. نورهان منصور بإطلالة تبرز أنوثتها

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يطعن على قرار إيقافه.. رئيس صن داونز يخطط لشراء ناد مصري.. والاتحاد يحصل على توقيع ثنائي الأهلي

موقف إنساني لـ الرئيس السيسي مع فتاة منحته هدية بمعرض تراثنا.. فيديو

إنفجار ضخم في الجزائر وسقوط ٤ قتلى وتواصل عمليات الإنقاذ

بـ توب أسود.. زوجة أحمد صلاح حسنى تخطف الأنظار بجمالها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود لافت.. ملك قورة تبرز أنوثتها بإطلالة جديدة عبر إنستجرام

في عيد ميلادها الـ 32.. 10 صور آثارت الجدل لـ مي عمر

باحثون يكشفون الخيول السوداء لـ فيروس كورونا .. تفاصيل جديدة