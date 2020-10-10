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رياضة

لتدعيم صفوف الفريق.. الاتحاد السكندري يجدد تعاقد عبدالغني محمد

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:40 م
محمد مصيلحي وعبد
محمد مصيلحي وعبد الغني محمد
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حسام الحارتي
أعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تجديد عقد عبد الغني محمد الصاعد حديثا للفريق الأول لكرة القدم  بعقد يمتد لخمس مواسم مُقبلة.

وأتم محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري إجراءات التعاقد الجديد مع الموهوب عبد الغني محمد "مواليد 2002"، أحد أهم المواهب الصاعدة بالكرة المصرية بعقد يمتد لخمس مواسم قادمة بحضور اللواء عبد الجليل إمام مدير الكرة بالنادي.

جاء ذلك  في إطار حرص مجلس إدارة النادي علي دعم اللاعبين والاحتفاظ بالعناصر الأساسية بالفريق.

ومن جهة أخري حصل مسئولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي على توقيع ثنائي النادي الأهلي " أحمد الشيخ وحسين السيد"، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وعلم "صدي البلد"، أن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري انهي تفاصيل التعاقد مع ثنائي النادي الأهلي " أحمد الشيخ وحسن السيد"، منذ توقف النشاط الرياضي خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا .

وأكد أن محمد مصيلحي أنهي كافة التفاصيل مع مسئولي النادي الأهلي خلال الفترة الحالية عقب الاستقرار على رحيل بعض اللاعبين وفقا للرؤية الفنية للجهاز  الفني .

ويواصل مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري  إبرام بعض الصفقات خلال الفترة الحالية من أجل تدعيم صفوف الفريق وتحقيق البطولات لإسعاد جماهير زعيم الثغر.

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