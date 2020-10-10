لتدعيم صفوف الفريق.. الاتحاد السكندري يجدد تعاقد عبدالغني محمد

أعلن نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تجديد عقد عبد الغني محمد الصاعد حديثا للفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لخمس مواسم مُقبلة.
وأتم محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري إجراءات التعاقد الجديد مع الموهوب عبد الغني محمد "مواليد 2002"، أحد أهم المواهب الصاعدة بالكرة المصرية بعقد يمتد لخمس مواسم قادمة بحضور اللواء عبد الجليل إمام مدير الكرة بالنادي.
جاء ذلك في إطار حرص مجلس إدارة النادي علي دعم اللاعبين والاحتفاظ بالعناصر الأساسية بالفريق.
ومن جهة أخري حصل مسئولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي على توقيع ثنائي النادي الأهلي " أحمد الشيخ وحسين السيد"، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.