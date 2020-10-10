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رياضة

خاص| تفاصيل تعاقد الاتحاد السكندري مع ثنائي الأهلي

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:13 م
لاعبي الأهلي
لاعبي الأهلي
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حسام الحارتي
حصل مسئولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي على توقيع ثنائي النادي الأهلي " أحمد الشيخ وحسين السيد"، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وعلم "صدي البلد"، أن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري انهي تفاصيل التعاقد مع ثنائي النادي الأهلي " أحمد الشيخ وحسن السيد"، منذ توقف النشاط الرياضي خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا .

وأكد أن محمد مصيلحي أنهي كافة التفاصيل مع مسئولي النادي الأهلي خلال الفترة الحالية عقب الاستقرار على رحيل بعض اللاعبين وفقا للرؤية الفنية للجهاز  الفني .

ويواصل مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري  إبرام بعض الصفقات خلال الفترة الحالية من أجل تدعيم صفوف الفريق وتحقيق البطولات لإسعاد جماهير زعيم الثغر.

ونجح فريق سموحة في الفوز على الاتحاد السكندي، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس " الجمعة"، في الجولة 32 من مسابقة الدوري العام، على ستاد الإسكندرية.
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