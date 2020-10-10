خاص| تفاصيل تعاقد الاتحاد السكندري مع ثنائي الأهلي

وعلم "صدي البلد"، أن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري انهي تفاصيل التعاقد مع ثنائي النادي الأهلي " أحمد الشيخ وحسن السيد"، منذ توقف النشاط الرياضي خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا .





وأكد أن محمد مصيلحي أنهي كافة التفاصيل مع مسئولي النادي الأهلي خلال الفترة الحالية عقب الاستقرار على رحيل بعض اللاعبين وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني .





ويواصل مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري إبرام بعض الصفقات خلال الفترة الحالية من أجل تدعيم صفوف الفريق وتحقيق البطولات لإسعاد جماهير زعيم الثغر.



