محافظ القليوبية يتابع سير العمل بمستشفى شبين القناطر المركزي

قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم السبت يرافقه متدربي البرنامج الرئاسى للتأهيل للقيادة والدكتور سمير حماد نائب المحافظ بجولة مفاجئة بمستشفى شبين القناطر المركزي لمتابعة سير وانتظام العمل بها، والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.





حيث المحافظ تفقد أقسام الاستقبال والأشعة المقطعية والمعامل وغرف الإقامة وأجنحة الرعاية المتوسطة و المركزة.وقسم غسيل الكلى وايضا غرف الكشف.





وخلال التفقد التقى محافظ القليوبية مع عدد من الأطقم الطبية واطمأن على سير العمل بالمستشفى ، بالإضافة إلى التأكيد علي الالتزام والتحلي بأقصى درجات الانضباط فى العمل.





كما استمع لمشاكل المواطنين والمرضي ووجه بضرورة العمل على حل مشاكلهم بصورة فورية والاطمئنان على سير الخدمات المقدمة من القائمين علي المستشفى.





كما تابع الهجان أعمال التطوير والرصف الذي يتم بطريق شبين القناطر مرورا بعرب العليقات حتى ترعة السلام بمدينة الخانكة بطول ٧ كيلومتر والذي تشرف على تنفيذه شركة المقاولون العرب وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقا للجدول الزمنى المحدد لها.

وجاءت الجولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين الكوادر الشبابية لتولي المناصب القيادية واشراكهم في صنع القرار وصناعة المستقبل وإنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة علي تولي المسئولية السياسية والإدارية والمجتمعية من خلال تأهيلها بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب والطرق الحديثة بكفاءة عالية مما يعود بالنفع علي الوطن بكافة قطاعاته.