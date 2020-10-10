تعليم القليوبية: طوارئ تعليمية وصحية لاستقبال العام الدراسي الجديد

أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، على جاهزية كافة المدارس والمؤسسات التعليمية بالمحافظة للعام الدراسي الجديد وتطبيق الأدوار والمهام لمجابهة فيروس كورونا المستجد بما يضمن سلامة العملية التعليمية.









وقال عجلان ، إن أجهزة المديرية تتبع إجراءات احترازية ووقائية مشددة صارمة ودائمة حفاظا على سلامة وصحة الطلاب والعاملين والمعلمين داخل المدارس والقطاعات التعليمية المختلفة تنفيذا لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لمواجهة تداعيات كورونا.





وأضاف: " تتم أعمال التطهير والتعقيم بشكل يومى ودورى وتطبيق التباعد الأجتماعى واستخدام الواقيات الشخصية بالإضافة إلى التهوية الجيدة ورفع الوعى وترصد المرض واكتشاف أي حالات بشكل مبكر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.





وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم قائلا: "نؤكد ونعمل على توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للطلاب والمعلمين حيث يتم التنسيق مع أجهزة المحليات والصحة والأمن لمنع تواجد الباعة الجائلين وإزالة أي تراكمات للقمامة بمحيط المدارس وتوفير أجواء ملائمة للدراسة مع تقليل الكثافات ومنع تجمعات الطلاب خلال الدخول والخروج من خلال منافذ منفصلة وعمل مسح حرارى وتواجد المشرفين وأمن المدرسة وتوفير المطهرات بشكل مستمر.





من ناحية اخرى ، تضمن الاجتماع تحديد لجنة تنسيقية بكل مدرسة لتتولى مهام التنفيذ والإشراف والمتابعة كما تضمن التأكيد على متابعة نسب الغياب والتواصل مع الإدارة الصحية، وإبلاغ الإدارة الصحية بأرقام هواتف الطلاب المتغيبين وعمل التقصى اللازم بالإضافة إلى عرض مخطط التعامل مع الحالات المشتبهة بالمدارس وتحديد مكان للعزل مع مراعاة الناحية النفسية للطالب وتقييم الحالة وتطبيق العلاج وفقا لدرجات الإصابة وإعادة التقييم للحالة بعد 14 يوما من ظهور الأعراض واستيفاء كارت متابعة للمريض المعزول بمعرفة الإدارة الصحية.





كما تضمن الاجتماع تحديد مواصفات غرفة العزل المؤقت وتوفير الإجراءات والمطهرات وارتداء الكمامات والواقيات الشخصية وتطبيق التباعد وتطهير غرفة العزل بعد دخول أي حالة وخروجها وإبلاغ الإدارة الصحية بأرقام الطلاب المتغيبين لأسباب مرضية وعمل قاعدة بيانات لأولياء الأمور والطلاب بكل مدرسة.



