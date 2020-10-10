هل يطبق الـ var في الجولة الأخيرة من دوري القسم الثاني؟.. الجبلاية تجيب

وتأجل حسم هوية الصاعد من مجموعة بحري للدوري الممتاز إلى الجولة الأخيرة من المسابقة عقب فوز المتنافسين غزل المحلة وفاركو

وفاز غزل المحلة على بيلا بهدفين دون رد سجلهما محمد فتح الله وخالد رسلان

أما فاركو فاز على أبو قير للأسمدة بهدف دون رد سجله علي بهيج.