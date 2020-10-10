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رياضة

هل يطبق الـ var في الجولة الأخيرة من دوري القسم الثاني؟.. الجبلاية تجيب

السبت 10/أكتوبر/2020 - 06:46 م
تقنية الفيديو
تقنية الفيديو
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يسرى غازى
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، حقيقة تطبيق تقنية الفيديو، المعروفة بالـ var، فى مباريات الجولة الأخيرة، ضمن منافسات مجموعة بحري، بدوري القسم الثاني.

وقال المصدر ذاته إن ما يتردد عن تطبيق تقنية الفيديو الـ var فى مبارة غزل المحلة والاولمبى المقرر إقامتها فى الإسكندرية وبلديه المحله وفاركو ضمن منافسات الجولة الأخيرة بمجموعة بحرى بدورى القسم الثاني عار تماما من الصحة.

وأضاف: تطبيق تقنية الفيديو المعروفة بـ var تتطلب حصول اللجنة الخماسية المؤقتة فى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على موافقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ولا يمكن تفعيلها دون مخاطبة الفيفا بذلك الشأن.

وشدد على أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني حصلت على موافقة رسمية من الفيفا بتطبيق تقنية الفيديو المعروفة بـvar فى منافسات الدورى الممتاز وكأس مصر فقط دون الإستعانة بها فى مباريات دورى القسم الثاني حتى لو كانت المباريات تتسم بالحساسية والمنافسة على الصعود والهبوط.
 
وتأجل حسم هوية الصاعد من مجموعة بحري للدوري الممتاز إلى الجولة الأخيرة من المسابقة عقب فوز المتنافسين غزل المحلة وفاركو وفاز غزل المحلة على بيلا بهدفين دون رد سجلهما محمد فتح الله وخالد رسلان أما فاركو فاز على أبو قير للأسمدة بهدف دون رد سجله علي بهيج.

تلك النتائج جعلت رصيد المحلة يقفز للنقطة 44 فيما وصل فاركو لـ42 نقطة على أن يواجه زعيم الفلاحين منافسه الأولمبي في الجولة الأخيرة أما فاركو سيلتقي بلدية المحلة.

وفوز غزل المحلة فى الجولة الأخيرة يعني ضمانه الصعود مباشرة دون النظر لنتيجة فاركو أما حال تعادله فإن فاركو يحتاج للفوز بستة أهداف أو أكثر للصعود بدلا منه.

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