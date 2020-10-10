تنتشر البطاطا الحلوة في الأسواق والتي تلجأ الكثير من السيدات الي تحضيرها في المنزل ، ونقدم لكي اليوم طريقة عمل صينية البطاطا باللبن بالفرن





*المقادير

1 كيلو بطاطا حلوة

كوب ونصف حليب

نصف كوب جوز هند

1 كوب سكر

نصف كوب قشطة أو كريمة

نصف كوب سمن

رشة فانيليا

8- جوز هند للتزيين وده حسب الرغبه





** طريقة التحضير

- تغسل البطاطا جيدًا، وتسلق في ماء نظيف دون أي إضافات.

- تقشر البطاطا، وتهرس جيدًا حتى تنعم.

- يضاف إليها الحليب والقشطة والسكر وجوز الهند والفانيليا والسمن ، وتخلط جيدًا حتى تنعم وتتجانس.

- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وتدهن الصينية بالسمن.

- يوضع الخليط في الصينية، ويساوى سطحها باليد بعد دهنها بقليل من السمن.

- تدخل الفرن لمدة من 30 إلى 40 دقيقة حتى تنضج.

-تعرض للهيب الشواية لمدة 3 دقائق وحتى تحمر.

-تخرج من الفرن، وتترك لتهدأ قليلًا.

- تزين بجوز الهند، ثم تقطع وتقدم