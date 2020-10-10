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طريقة عمل صينية البطاطا باللبن

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:45 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تنتشر البطاطا الحلوة في الأسواق والتي تلجأ الكثير من السيدات الي تحضيرها في المنزل ، ونقدم لكي اليوم طريقة عمل صينية البطاطا باللبن بالفرن

*المقادير
1 كيلو بطاطا حلوة
كوب ونصف حليب
نصف كوب جوز هند
1 كوب سكر
نصف كوب قشطة أو كريمة
نصف كوب سمن
رشة فانيليا
8- جوز هند للتزيين وده حسب الرغبه

** طريقة التحضير
- تغسل البطاطا جيدًا، وتسلق في ماء نظيف دون أي إضافات.
- تقشر البطاطا، وتهرس جيدًا حتى تنعم.
- يضاف إليها الحليب والقشطة والسكر وجوز الهند والفانيليا والسمن ، وتخلط جيدًا حتى تنعم وتتجانس.
- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وتدهن الصينية بالسمن.
- يوضع الخليط في الصينية، ويساوى سطحها باليد بعد دهنها بقليل من السمن.
- تدخل الفرن لمدة من 30 إلى 40 دقيقة حتى تنضج.
-تعرض للهيب الشواية لمدة 3 دقائق وحتى تحمر.
-تخرج من الفرن، وتترك لتهدأ قليلًا.
- تزين بجوز الهند، ثم تقطع وتقدم
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