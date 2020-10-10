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تعليم

لطلاب جامعة حلوان.. تعرف على مصروفات برامج هندسة حلوان الجديدة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:19 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
اعلنت  جامعة حلوان، هذا العام عن العديد من البرامج الجديدة والمميزة بنظام الساعات المعتمدة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا  بالعام الجامعي الجديد 2020 – 2021 ، خدمة العملية التعليمية بالجامعة وتطويرها للعداد خريج قادر على مواجهة سوق العمل ومؤهل له. 

ويوضح صدى البلد مصروفات أغلب برامج كلية الهندسة  جامعة حلوان للعام الدراسى ٢٠٢٠-٢٠٢١ لراغبى الالتحاق بها: 

البرامج الجديدة- مرحلة البكالوريوس بكلية الهندسة التابعة لجامعة حلوان بالمطرية:

هندسة الطاقة بمصروفات 650 جنيها.

برنامج الهندسة الإنسائية بمصروفات 650 جنيها.

برنامج هندسة العمارة بالكنولوجيا الرقمية بمصروفات 790 جنيها.

- البرامج الجديدة- مرحلة البكالوريوس بكلية الهندسة  بحلوان:

برنامج هندسة القوى والوقاية الكهربية بمصروفات 500 جنيه.

برنامج الاتصالات والمعلومات بالاشتراك مع جامعة يونينتونو الإيطالية بمصروفات 500 جنيه.

اما بالنسبة لبرامج مرحلة الدراسات العليا: 

كلية الهندسة بحلوان:
برنامج دبلوم هندسة الأسمنت بالتعاون مع شركة fls الدانماركية بمصروفات 14 ألفا و400 جنيه عن الدرجة كلها.
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