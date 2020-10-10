لطلاب جامعة حلوان.. تعرف على مصروفات برامج هندسة حلوان الجديدة

اعلنت جامعة حلوان، هذا العام عن العديد من البرامج الجديدة والمميزة بنظام الساعات المعتمدة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بالعام الجامعي الجديد 2020 – 2021 ، خدمة العملية التعليمية بالجامعة وتطويرها للعداد خريج قادر على مواجهة سوق العمل ومؤهل له.





ويوضح صدى البلد مصروفات أغلب برامج كلية الهندسة جامعة حلوان للعام الدراسى ٢٠٢٠-٢٠٢١ لراغبى الالتحاق بها:





البرامج الجديدة- مرحلة البكالوريوس بكلية الهندسة التابعة لجامعة حلوان بالمطرية:





هندسة الطاقة بمصروفات 650 جنيها.





برنامج الهندسة الإنسائية بمصروفات 650 جنيها.





برنامج هندسة العمارة بالكنولوجيا الرقمية بمصروفات 790 جنيها.





- البرامج الجديدة- مرحلة البكالوريوس بكلية الهندسة بحلوان:





برنامج هندسة القوى والوقاية الكهربية بمصروفات 500 جنيه.





برنامج الاتصالات والمعلومات بالاشتراك مع جامعة يونينتونو الإيطالية بمصروفات 500 جنيه.





اما بالنسبة لبرامج مرحلة الدراسات العليا:





كلية الهندسة بحلوان:

برنامج دبلوم هندسة الأسمنت بالتعاون مع شركة fls الدانماركية بمصروفات 14 ألفا و400 جنيه عن الدرجة كلها.