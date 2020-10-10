النائب محمد أبوالعينين: أولوية لأبناء شهداء الجيزة والدقى والعجوزة للاستفادة من منحة الدراسة المجانية في الأكاديمية البحرية

قال النائب محمد أبوالعينين خلال لقائه شباب وعائلات الدقي إنه أثناء زيارته للأكاديمية البحرية اقترح على عميد الكلية التبرع بعشرة منح دراسية لأبناء شهداء الجيش والشرطة في وقت سابق، لكنه تعهد بالتبرع بمائة منحة دراسية لأبناء شهداء الجيش والشرطة.





ووعد أبوالعينين بتقديم منح دراسية لأبناء شهداء الجيش والشرطة في الجيزة والدقي عرفانًا وتقديرًا لما قدموه من تضحيات في سبيل مصر







