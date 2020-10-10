محمد المهدي: وعي المواطنين ارتفع بشأن الاضطرابات النفسية خلال السنوات الماضية

كشف الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي، عن كيفية الإهتمام بالصحة النفسية؛ وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية.





وقال المهدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "سارة حازم" مقدمة برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دى إم سي"،:" وعي المواطنين زاد بشأن الاضطرابات النفسية خلال السنوات الأخيرة"، منوها إلى أن العام الحالي شهد العالم خلاله أكبر نسبة قلق؛ بسبب فيروس كورونا.





ونوه أستاذ الطب النفسي إلى أن هناك شخصا واحدا من بين كل 8 أشخاص يعاني من إضطرابات نفسية.





وأشار إلى أن الإحتفال بالصحة النفسية هذا العام شهد إستجابة لدي الكثيرين خاصة خلال تطور جائحة كورونا، حيث أن الأشخاص الذين يعانون عند الإصابة بالفيروس من إضطرابات نفسية تؤثر بشكل مباشر على حالتهم الصحية، لذلك الإحتفال هذا العام كان له طابع مميز.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان أرقام التواصل مع أطباء الصحة النفسية بالوزارة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.





وأوضحت الوزارة بعض النصائح لأصحاب الهمم النفسية، في زمن كورونا وجاءت كالتالي:





- تجنب تحديد هوية أي شخص عن طريق نسبته إلى مرض كوفيد-19 ولا توصمه وادعمه لكي يتعافى سريعا.





- ابتعد عن مشاهدة أو قراءة أو سماع أخبار عن فيروس كورونا التي تسبب لك القلق والتوتر، واحصل على معلوماتك من مصادر موثوقة.





- كن داعما ومساندا لغيرك، في مساعدة الآخرين في وقت حاجتهم تحسن من نفسيتهم وتعود بالنفع على كل شخص.





- احرص على ممارسة الرياضة بانتظام لأنها تحسن من حالتك النفسية وتقوي مناعتك.





- تواصل مع الأطباء النفسيين بوزارة الصحة والسكان من خلال الأرقام.

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