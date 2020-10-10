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مرأة

أسود لافت.. ملك قورة تبرز أنوثتها بإطلالة جديدة عبر إنستجرام

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:31 م
ملك قورة
ملك قورة
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة الشابة ملك قورة صورة جديدة لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت ملك قورة بإطلالة جديدة تبرز أنوثتها، مرتدية فستانا باللون الأسود اللافت، مع الأكمام الشيفون المنفوشة على أحدث صيحات الموضة، كما برزت ملك قورة بإطلالتها الجديدة قوامها الرشيق.

وزينت ملك قورة رقبتها بالإكسسوار اللافت بتصميم رائع ليتناسب مع إطلالتها الجذابة.

وأكملت أناقتها بإرتداء المجوهرات الثمينة التي تتميز بالرقة، فاختارت الأقراط في الأذنين، مع ساعة أنيقة في اليد.

كما تركت خصلات شعرها الذهبي في البني بطريقة بسيطة وناعمة أعلى كتفها حيث جذبت الأنظار به.

ووضعت ملك قورة المكياج ذات اللمسات الهادئة المرتكز على أحمر الشفاه والماسكرا، كما برزت جمال أظافرها بالمانيكير الأبيض المميز.

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