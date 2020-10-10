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مرأة

بفستان جذاب .. أنغام تبرز جمالها في أحدث حفلاتها

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:55 م
أنغام
أنغام
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة أنغام صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام من حفلها على مسرح مركز المنارة.

وعلقت على الصورة قائلة:"أنا وانتوا حالة خاصة جدًا جدًا، انبسطت بوجودكو و يا رب اكون اسعدتكم زي ما اسعدتوني".

وتألقت أنغام بإطلالة جذابة، حيث ظهرت مرتدية فستانًا على أحدث صيحات الموضة كعادتها، حيث جاء تصميم الفستان بالأقمشة الملونة المتعددة مثل البرتقالي والبنفسجي والبمبي، فهي من الفنانات التي تبرز أناقتها بمجموعة من الفساتين المتنوعة.

وأما عن تسريحة الشعر، تركت أنغام خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف دون تكلف منها.

وأحيت نجمة مصر الأولى، أنغام، واحدة من اضخم الحفلات، من حيث الحضور الجماهيري، في مركز المنارة؛ وذلك عقب فترة انقطاع؛ بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة مع بداية تفشي فيروس كورونا. 

أقيم الحفل بساحة مركز المنارة وليس داخل قاعة المسرح نظرا للإقبال الجماهيري الكبير الذي تخطي الــ ٤٥٠٠ فرد من مختلف الأعمار. 

حضرت أنغام بصحبة المايسترو هاني فرحات ومرددة لأغنية بحبك وحشتيني" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب بعدها قامت بتحية الجمهور لحفاوة الاستقبال قائلة :"وحشتوني".

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