بـ ملابس شتوية.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار من شوارع لندن

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورا جديدة لها من شوارع لندن، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".
وتألقت ريا أبي راشد بإطلالة أنيقة شتوية، مرتدية توب باللون البني المائل للجملي، مع بنطال شتوي كاروهات بالألوان البنية الداكنة، ونسقت معهم معطف باللون البني طويل جلد مع ربط الحزام على منطقة الخصر يبرز أناقتها.
وانتعلت حذاء ذا كعب عالي يبرز جمالها البسيط والشيك.
واستكملت ريا أبي راشد إطلالتها بالمجوهرات الأنيقة البسيطة، حيث ارتدت سلسلة رقيقة في الرقبة.
ومن الناحية الجمالية، برزت ريا أبي راشد جمالها الرقيق باللمسات المرتكزة على الألوان الترابية، فاختارت اللون البني في الشفاه، مع البلاشر على الوجنتين.
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“If a year was tucked inside of a clock, then #Autumn would be the magic hour.” 🧥 🍂 🌤⠀ ⠀ Filming #ScoopWithRaya and sporting @fendi trousers from @mytheresa.com, a top by @the_attico , & a coat by @alexachungstagram . Styled by my love @mayawilliamz ✨ & Photographed by darling @joannaezzat ⠀ Hope you guys had a lovely weekend 🤗 ⠀ ⠀ ⠀ ⠀