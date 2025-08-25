قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتهاء أزمة إسلام الراجحي الصحفي بمؤسسة أخبار اليوم
شوط أول إيجابي بين زد ووادي دجلة في الدوري
إنتر ميلان يعلن رحيل كريستيان أصلاني معارًا إلى تورينو
أسعار حلاوة المولد 2025.. تبدأ من 120 جنيهاً
حزب الله يتحدى الحكومة اللبنانية: "لن نتخلي عن سلاحنا.. وبدونه نستسلم لإسرائيل"
المجلس القومي للطفولة يطلق حملة لحماية الأطفال بالتزامن مع بدء الدراسة
عودة الطقس للمعدلات الطبيعية.. الأرصاد تكشف مفاجأت للمواطنين عن الأحوال الجوية
وفاة الإعلامي الشهير عاطف كامل
شريهان توجه رسالة دعم إلى أنغام بعد وعكتها الصحية
شايل طبنجة صوت وكلبش اكسسوار .. القبض على شخص يدعي أنه ضابط شرطة
وزارة الصناعة تبحث تعزيز الاستثمارات الأجنبية في مجال السيارات
الإسكان تحسم الجدل: لا إعادة لأرض الزمالك بأكتوبر .. ومستعدون لتخصيص قطعة جديدة
أخبار البلد

المجلس القومي للطفولة يطلق حملة لحماية الأطفال بالتزامن مع بدء الدراسة

الدكتورة سحر السنباطى
الدكتورة سحر السنباطى
أمل مجدى

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، اجتماعه الدورى لأعضاء مجلس إدارة المجلس برئاسة الدكتورة سحر السنباطى رئيسة المجلس، وبحضور الدكتورة هيام نظيف نائبة رئيس المجلس، وجميع عضواته وأعضائه، والأمين العام للمجلس.

وخلال الاجتماع كشفت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، ان المجلس بصدد  إطلاق  حملة توعية كبيرة، لتوعية الأطفال بالمخاطر التي قد يتعرضون لها كالتنمر، والتحرش، وكافة أنواع العنف، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مطمن "سيف مصر"، فضلا عن الجهود المستمرة  في توعية الأطفال وأسرهم بالمخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال حال وجودهم على الإنترنت، أو المخاطر الناجمة عن الألعاب الإلكترونية، مؤكدة على أن المجلس قد اطلق عدد من حملات التوعية في هذا الإطار منذ عام 2021 وكان أهمها حملة "أماني دوت كوم"، وحملة "#بأمان". 

واستعرضت "السنباطي" خطة المجلس خلال الفترة المقبلة والأنشطة التي سيتم تنفيذها وعلى رأسها تكريم أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، بمختلف فروعها، وذلك في إطار حرص المجلس على دعم الأطفال وتشجيعهم لمزيد من التفوق والنجاح والتمييز، فضلا عن افتتاح المرحلة الأولى من فروع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالمحافظات وسيتم البدء بمحافظة الاسكندرية، مشيرة إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعاون مثمر بين المجلس و جامعة برج العرب التكنولوجية، حيث سيتم تنفيذ عددا من الأنشطة لتنمية مهارات الأطفال.  

ومن جانبها رحبت دكتورة هيام نظيف نائبة رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالحضور، مثمنة جهود اعضاء مجلس الادارة الحثيثة والمبذولة خلال الفترة الماضية  في اللجان الدائمة والمتخصصة التي تم إنشاؤها، ومساهماتهم في بعض الملفات ذات الصلة بالارتقاء بحقوق الطفل. 

كما شهد الاجتماع مناقشة أعمال اللجان الدائمة التي تم إنشاؤها كلجنة "حماية حقوق الطفل" والتي بدأت أعمالها بوضع خطة لتطوير نظام حماية الطفل للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، كما شهد الاجتماع استعراض أعمال لجنة "سفراء الطفولة" حيث بدأت أعمال اللجنة بوضع بإعداد ميثاق أخلاقي يلتزم به كافة السفراء.

القومي للطفولة والأمومة السنباطي الإنترنت حملة توعية

