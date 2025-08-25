قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
خدمات

أسعار حلاوة المولد 2025.. تبدأ من 120 جنيهاً

عبد العزيز جمال

يبحث الكثير عن أسعار حلاوة المولد 2025 في منافذ التموين وكذلك المحلات التجارية المختلفة ، مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

أسعار حلاوة المولد 2025

وبدأ الكثيرون من المواطنين في البحث عن أسعار حلوى المولد داخل الأسواق والمنافذ الرسمية للتعرف على الأسعار قبل الشراء، خاصة مع تفاوت الأسعار بين المحلات التجارية الكبرى والمنافذ الحكومية، ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الأسر على تأمين الحلوى التقليدية والفاخرة بأسعار مناسبة تزامنًا مع المناسبة الدينية.

وتكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لتوفير حلوى المولد النبوي 2025 للمواطنين عبر منافذها الرسمية وشركة مخابز القاهرة الكبرى، لتغطية محافظتى القاهرة والجيزة، إلى جانب توفيرها في المجمعات الاستهلاكية والسلع الغذائية، بأسعار تقل عن السوق بنسبة تتراوح بين 20 و25%، ما يمنح الأسر فرصة الاحتفال بالمولد بأسعار مناسبة.

حلوى المولد في المجمعات الاستهلاكية

أسعار حلاوة المولد 2025 في منافذ التموين

تبدأ أسعار حلوى المولد في القاهرة والجيزة من 120 جنيهاً لعلبة الحلوة السادة وزن 1 كيلو، بينما تتفاوت  أسعار العلب كالتالي :

  • علبة حلوى سادة لوكس 1 كيلو: 145 جنيها
  • علبة حلوى سادة لوكس 2 كيلو: 290 جنيها
  • علبة حلوى سادة لوكس 3 كيلو: 475 جنيها
  • علبة حلوى سادة لوكس 4 كيلو: 700 جنيه
  • علبة حلوى سادة لوكس 5 كيلو: 850 جنيها
  • علبة حلوى فاخرة مكسرات 2 كيلو: 450 جنيها
  • علبة حلوى فاخرة مكسرات 3 كيلو: 675 جنيها
  • علبة حلوى فاخرة مكسرات 5 كيلو: 1100 جنيه

المنافذ توفر أيضًا مجموعة متنوعة من المخبوزات والحلويات الشرقية والغربية ذات الجودة العالية، لتلبية مختلف الأذواق.

أسعار حلوى المولد في المحلات التجارية الكبرى

أسواق ومحلات التجزئة الكبرى أعلنت عن أسعار حلاوة المولد 2025 مختلفة حسب الحجم والنوع، حيث تبدأ العلب من 100 جنيه وتصل إلى آلاف الجنيهات للعلب الفاخرة، ومن أبرز أسعار المحلات:

  • علبة 10 قطع: 100 جنيه
  • علبة 32 قطعة: 320 جنيهًا
  • علبة 38 قطعة: 720 جنيهًا
  • علبة 69 قطعة: 1700 جنيه
  • صينية VIP 34 قطعة: 2700 جنيه
  • علبة  44 قطعة: 4200 جنيه
  • علبة 78 قطعة (صغير): 2950 جنيهًا

أسعار حلوى المولد في المحلات

عبوة صغيرة: 150 جنيها

علبة متوسطة: تبدأ من 500 جنيه

علبة مولد بايتس: 420 جنيها

علبة صفيح: 1500 إلى 2500 جنيه حسب الحجم.

علب هدايا مميزة: تبدأ العلبة الزرقاء من 1500 جنيه، النبيتي من 1900 جنيه، الفضي من 2600 جنيه، والخضراء 3200 جنيه.

توقعات استقرار أسعار حلاوة المولد 2025

شعبة السكر أعلنت عن توقع استقرار أسعار حلوى المولد هذا العام، بسبب وفرة المعروض من المنتجات والمواد الخام.

أسعار حلاوة المولد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أسعار حلوى المولد وزارة التموين أسعار حلاوة المولد 2025 في منافذ التموين أسعار حلوى المولد في المحلات التجارية

طريقة عمل المكرونة بالجمبري ..صور

بالنعناع وبذور العنب .. وصفات طبيعية لعمل مقشر الشفاة فى المنزل

أكلة المطاعم.. طريقة عمل أجنحة الدجاج بالباربكيو

أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة

