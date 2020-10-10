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مرأة

بلوزة بيضاء.. الظهور الأول لـ حلا شيحة بعد الطلاق.. شاهد

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:51 م
صدى البلد
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رنا عصمت
شاركت  شقيقة الفنانة حلا شيحة، رشا شيحة جمهورها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة لها برفقتها.

وظهرت  حلا شيحة ، فى الصورة بإطلالة محتشمة مرتدية شميز باللون الابيض، حيث تحرص حلا على  مشاركة صور جديدة عبر حسابها الرسمي، وتتمتع بجاذبية وشعبية كبيرة لدى جمهورها، وتحرص على متابعة أحدث صيحات الموضة في الملابس والأزياء ومستحضرات التجميل.

وتصدرت الفنانة حلا شيحة مؤشر البحث جوجل بعد لجوئها إلى مصلحة الشهر العقارى بالإسكندرية اليوم الأحد، للطلاق رسميا من زوجها ستيف مارك الكندي الجنسية بعد انفصالهما منذ فترة طويلة.

لم يكن الخبر الذي اذيع الوحيد هو التي تصدرت حلا شيحة مؤشرات البحث، حيث كانت تريند رقم واحد خلال الفترة الماضية لأكثر من مرة بسبب شائعة ارتباطها بـ الداعية معز مسعود، ولم تخرج بالنفي أو التأكيد


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