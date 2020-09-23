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فن

بعد شائعة زواجه من حلا شيحة .. معز مسعود يتصدر تويتر

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:40 م
معز مسعود
معز مسعود
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آيه عاطف
تصدر الداعية معز مسعود، تريند "تويتر" بعد تداول شائعة زواجه من الفنانة حلا شيحة خلال الساعات القليلة الماضية.

 تصدرت الفنانة حلا شيحة، مؤشر البحث جوجل أيضًا بعد تداول الشائعة عبر جميع وسائل التواصل الإجتماعي.

وجاءت شكوك رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر معز مسعود صورة له عبر حسابه الشخصي انستجرام مرفقا تعليقا غامض لتعلق عليه حلا شيحة.

يذكر أن أحدث أعمال "حلا" مسلسل "خيانة عهد" من تأليف أحمد سلطان، إخراج سامح عبد العزيز، إنتاج العدل جروب ومن بطولة يسرا، بيومي فؤاد، جومانا مراد، خالد سرحان، سلوى عثمان، عبير صبري، خالد أنور وهنادي مهنى.

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