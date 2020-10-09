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مرأة

بفستان جذاب.. ملك قورة تستعرض جمالها على إنستجرام

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:23 م
ملك قورة
ملك قورة
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ملك قورة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة تكشف جمالها.

وظهرت بها ملك قورة، بفستان قصير باللون الأخضر، ويتميز بتفصيلة جذابة تبرز جمالها وتعبر عن اناقتها وجمالها، وانتعلت حذاء رياضيا باللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التى تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون، ووضعت حقيبة يد باللون الأسود تتناسب مع ظهورها.

كما تركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية بطريقة وجذابة.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع أساور لليد باللون الأبيض.
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A post shared by Malak Koura | ملك قوره (@malak_koura) on

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