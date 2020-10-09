بفستان جذاب.. ملك قورة تستعرض جمالها على إنستجرام





وظهرت بها ملك قورة ، بفستان قصير باللون الأخضر، ويتميز بتفصيلة جذابة تبرز جمالها وتعبر عن اناقتها وجمالها، وانتعلت حذاء رياضيا باللون الأبيض.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التى تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون، ووضعت حقيبة يد باللون الأسود تتناسب مع ظهورها.





كما تركت شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية بطريقة وجذابة.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع أساور لليد باللون الأبيض.