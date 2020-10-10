أحمد موسى يفضح قيادات الإخوان على الهواء.. ويكشف من سرب لهم المكالمات الجنسية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الارهابي وجدي غنيم، لص كبير وفاسد؛ منوها بأن المصريين يرفضون عودة مثل هؤلاء الارهابيين الي أرض الوطن مرة أخرى.





وأضاف ، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: أن هناك حالة من الرعب انتابت الارهابيين الهاربين في تركيا أمثال محمد ناصر حمزة زوبع ومعتز مطر؛ مرددا: « نفسهم يعرفوا مين سرب لمين المكالمات».





وأشار موسى، إلى أن عودة الإخوان الإرهابية إلى مصر مرة أخري لن يحدث ابدا، لان من خان مرة يتعود على الخيانة، قائلا: «هتفضلوا طول عمركم كده بلا دين أو وطنية».





ونوه موسى، الى أن الجماعة الإرهابية في الخارج يسجلون المكالمات الجنسية لبعضهم البعض ويرسلونها على مواقع التواصل الإجتماعي .





وأكد موسى، أن الإخوان يدعون ليل نهار لهدم مؤسسات الدولة المصرية، ويكرهون الشعب المصري والرئيس السيسي ولا يريدون لمصر أن تقوم لها قائمة؛ مرددا: «عندهم عداء رهيب للقوات المسلحة».