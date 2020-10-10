الخطاب الإعلاني التليفزيوني الموجه للمرأة.. رسالة ماجستير في جامعة المنصورة

ناقشت الباحثة حنان نجار آدم السنوسي، رسالة ماجستير في قسم العلاقات العامة كلية آداب جامعة المنصورة بعنوان "سيميولوجية الخطاب الإعلانى التليفزيونى الموجه للمرأة المصرية دراسة تحليلية".
وتكونت لجنة الإشراف من الدكتور محمد سيد محمد عتران أستاذ العلاقات العامة المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة والدكتورة هدى إبراهيم الدسوقى مدرس العلاقات العامة كلية الآداب جامعة المنصورة والأستاذ الدكتور فؤادة عبد المنعم البكرى أستاذ العلاقات العامة المساعد كلية الآداب جامعة حلوان ولجنة المناقشة الدكتور محمد سيد محمد عتران والدكتورة مروى السعيد حامد أستاذ العلاقات العامة المساعد كلية الآداب جامعة المنصورة.
وقررت لجنة المناقشة قبول الرسالة ومنح الباحثة رسالة الماجستير بتقدير إمتياز، مع التوصية بنشر الرسالة وتبادلها مع مختلف الجامعات المصرية والأجنبية.
وفى سياق آخر اجتمع أسامة عبدالفتاح موسى أمين عام جامعة المنصورة و أمناء الجامعة المساعدين تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، مع أمناء الكليات ومديرى الإدارات بمختلف قطاعات الجامعة بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة لمناقشة خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد.