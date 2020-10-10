الخطاب الإعلاني التليفزيوني الموجه للمرأة.. رسالة ماجستير في جامعة المنصورة

ناقشت الباحثة حنان نجار آدم السنوسي، رسالة ماجستير في قسم العلاقات العامة كلية آداب جامعة المنصورة بعنوان "سيميولوجية الخطاب الإعلانى التليفزيونى الموجه للمرأة المصرية دراسة تحليلية".

وتكونت لجنة الإشراف من الدكتور محمد سيد محمد عتران أستاذ العلاقات العامة المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة والدكتورة هدى إبراهيم الدسوقى مدرس العلاقات العامة كلية الآداب جامعة المنصورة والأستاذ الدكتور فؤادة عبد المنعم البكرى أستاذ العلاقات العامة المساعد كلية الآداب جامعة حلوان ولجنة المناقشة الدكتور محمد سيد محمد عتران والدكتورة مروى السعيد حامد أستاذ العلاقات العامة المساعد كلية الآداب جامعة المنصورة.

وقررت لجنة المناقشة قبول الرسالة ومنح الباحثة رسالة الماجستير بتقدير إمتياز، مع التوصية بنشر الرسالة وتبادلها مع مختلف الجامعات المصرية والأجنبية.





اجتمع أسامة عبدالفتاح موسى أمين عام جامعة المنصورة و أمناء الجامعة المساعدين تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، مع أمناء الكليات ومديرى الإدارات بمختلف قطاعات الجامعة بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة لمناقشة خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد. وفى سياق آخر



و شدد "عبد الفتاح"، على ضرورة متابعة أمناء كليات الجامعة ومديرى مختلف القطاعات بها لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( ارتداء الكمامات الواقية ، انتشار المطهرات داخل مكان العمل ، التباعد الاجتماعي فى محل العمل).



وأكد أن الالتزام بهذه الاجراءات يسهم فى تقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين كافة المنتمين لجامعة المنصورة مما يساعد على انتظام سير الدراسة بها بالنسبة للطلاب المصريين والوافدين مما ينعكس بالإيجاب على صورة الجامعة محليا وإقليميا ودوليا.



ونوه باستمرار العمل بتخفيض أعداد الطلاب والعاملين المتواجدين بالجامعة خلال العام الدراسي الجديد تطبيقا لإجراءات التباعد الاجتماعي، مؤكدا ضرورة متابعة كل مدير لسير العمل بكل إدارة .



وأشار مجدى فريد أمين عام الجامعة المساعد للشئون المالية إلى توافر الحسابات مخصصة لقطاع التعليم بالجامعة ، وطالب بأن تكون مطالب كل كلية فى حدود الإمكانيات الذاتية المتاحة لها ، واستعرض الإجراءات الواجب على كل كلية أو إدارة اتباعها عند حاجتها لشراء كافة متطلباتها.



