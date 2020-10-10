AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الخطاب الإعلاني التليفزيوني الموجه للمرأة.. رسالة ماجستير في جامعة المنصورة

السبت 10/أكتوبر/2020 - 10:16 م
الباحثة حنان نجار
الباحثة حنان نجار آدم السنوسي
Advertisements
قسم التعليم
ناقشت الباحثة حنان نجار آدم السنوسي، رسالة ماجستير في قسم العلاقات العامة كلية آداب جامعة المنصورة بعنوان "سيميولوجية الخطاب الإعلانى التليفزيونى الموجه للمرأة المصرية دراسة تحليلية".
 
وتكونت لجنة الإشراف من الدكتور محمد سيد محمد عتران أستاذ العلاقات العامة المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة والدكتورة هدى إبراهيم الدسوقى مدرس العلاقات العامة كلية الآداب جامعة المنصورة والأستاذ الدكتور فؤادة عبد المنعم البكرى أستاذ العلاقات العامة المساعد كلية الآداب جامعة حلوان ولجنة المناقشة الدكتور محمد سيد محمد عتران والدكتورة مروى السعيد حامد أستاذ العلاقات العامة المساعد كلية الآداب جامعة المنصورة.
 
وقررت لجنة المناقشة قبول الرسالة ومنح الباحثة رسالة الماجستير بتقدير إمتياز، مع التوصية بنشر الرسالة وتبادلها مع مختلف الجامعات المصرية والأجنبية.

وفى سياق آخر اجتمع  أسامة عبدالفتاح موسى أمين عام جامعة المنصورة و أمناء الجامعة المساعدين  تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، مع  أمناء الكليات ومديرى الإدارات بمختلف قطاعات الجامعة بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة لمناقشة خطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

و شدد "عبد الفتاح"، على ضرورة متابعة أمناء كليات الجامعة ومديرى مختلف القطاعات بها  لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( ارتداء الكمامات الواقية ، انتشار المطهرات داخل مكان العمل ، التباعد الاجتماعي فى محل العمل).

وأكد أن الالتزام بهذه الاجراءات يسهم فى تقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين كافة المنتمين لجامعة المنصورة مما يساعد على انتظام سير الدراسة بها بالنسبة للطلاب المصريين والوافدين مما ينعكس بالإيجاب على صورة الجامعة محليا وإقليميا ودوليا.

ونوه باستمرار العمل بتخفيض أعداد الطلاب والعاملين المتواجدين بالجامعة خلال العام الدراسي الجديد تطبيقا لإجراءات التباعد الاجتماعي، مؤكدا ضرورة متابعة كل مدير لسير العمل بكل إدارة .

وأشار  مجدى فريد أمين عام الجامعة  المساعد للشئون المالية إلى توافر الحسابات مخصصة لقطاع التعليم بالجامعة ، وطالب بأن تكون مطالب كل كلية فى حدود الإمكانيات الذاتية المتاحة لها ، واستعرض الإجراءات الواجب على كل كلية أو إدارة اتباعها عند حاجتها لشراء كافة متطلباتها.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من جامعة المنصورة.. رسالة دكتوراة تناقش استخدام الأخبار مجهولة المصدر في الصحف الليبية.. صور

ترشيحاتنا

هل تبطل صلاة المأموم إذا سبق الإمام ؟ .. البحوث الإسلامية يجيب

بعد فضائحهم الجنسية ... أحمد موسى: قيادات الإرهابية يرغبون العودة لمصر

وفاة الفنان حسين الخطيب بعد صراع مع المرض

انعقاد 4 ورش عمل على هامش المؤتمر الدولي لمركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس

أشهر 3 سيارت أوتوماتيك فى مصر.. بأسعار تبدأ من 201 ألف جنيه.. صور

"ناستيا" إعلامية روسية تعشق اللغة العربية وتحب قراءة القرآن وتتمنى لقاء عمرو دياب

AdvertisementS

انعقاد 4 ورش عمل على هامش المؤتمر الدولي لمركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس

ظلمتنى.. تامر حسنى يرد على أحمد السقا بقوة: كنت أتمنى تكلمنى بينى وبينك

وفاة الفنان حسين الخطيب بعد صراع مع المرض

وضعت يدي على مؤخرتها فى لحظة ضعف.. ننشر اعترافات مدرب الاسكواش المتحرش بـ 3 أطفال

ذعر وهلع.. حريق هائل يلتهم الأخضر واليابس في تركيا.. شاهد

صدمة جديد للزمالك.. الفيفا يغرم النادي مليون يورو بسبب محمد إبراهيم

طعام الكلاب المجفف ينذر العالم بنهاية قريبة.. ما العلاقة بينهما؟

الطبيعة قالت كلمتها لكل أطراف المفاوضات.. الري: مصر حققت أكبر استفادة من فيضان النيل

أحمد موسى يحذر من تطبيق الإغلاق الكامل فى مصر بسبب الاستهتار بفيروس كورونا

بسبب التمرد.. سموحة يلغي التعاقد مع لاعب الأهلي

السجن 15 سنة للمتهمين بخطف طفلة وطلب فدية من أسرتها في ديرب نجم

موسم الانتقالات الإعلامية.. أربعة إعلاميين كبار يظهرون على الشاشات المصرية بعد انقطاع.. تعرف عليهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أخطاء شائعة يجب تجنبها عند وضع كريم العين

بالأبيض الكاجوال.. ميس حمدان تستعرض جمالها عبر إنستجرام

أشهر 3 سيارت أوتوماتيك فى مصر.. بأسعار تبدأ من 201 ألف جنيه.. صور