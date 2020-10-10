بسبب قصر قامتها.. عروس تتعرض لموقف محرج في حفل الزفاف





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن السيدة جان قررت المشاركة بأكثر المواقف المحرجة التي تعرضت لها في حياتها و هو إحساسها بقصر القامة في حفل الزفاف .





وقالت جان انها طالما حلمت أن يكون زوجها طويل القامة ، و لم تتخيل أن أمنيتها ستتحقق و لكن الوحيد الذي عانى من هذه الأمنية هي "جان" نفسها حسب ما قالته عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك .





وروت جان انها كانت تعتقد بأن الأمور لن تكون كوميدية في حفل الزفاف لهذا الحد ، فقد حاولت الرقص بشكل طبيعي إلا أنها لاحظت أن الجميع بدأ يضحك على الموقف فحاولت أن تنهي الأمر و ترقص معه بطريقة آخرى .

تعرضت "جان" البالغة من العمر 23 عاما لموقف محرج في حفل زفافها بسبب قصر قامتها ، وشعرت بالحرج لأنها لم تتمكن من الرقص مع زوجها تلك الرقصة الرومانسية التي يرقصها العروسان في بداية الزفاف .