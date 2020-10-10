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منوعات

بسبب قصر قامتها.. عروس تتعرض لموقف محرج في حفل الزفاف

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:10 م
صدى البلد
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مريم صليب
تعرضت "جان" البالغة من العمر 23 عاما لموقف محرج  في حفل زفافها بسبب قصر قامتها ، وشعرت بالحرج لأنها لم تتمكن من الرقص مع زوجها تلك الرقصة الرومانسية التي يرقصها العروسان في بداية الزفاف . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن السيدة جان قررت المشاركة بأكثر المواقف المحرجة التي تعرضت لها في حياتها و هو إحساسها بقصر القامة في حفل الزفاف . 

وقالت جان انها طالما حلمت أن يكون زوجها طويل القامة ، و لم تتخيل أن أمنيتها ستتحقق و لكن الوحيد الذي عانى من هذه الأمنية هي "جان" نفسها حسب ما قالته عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك . 

وروت جان انها كانت تعتقد بأن الأمور لن تكون كوميدية في حفل الزفاف لهذا الحد ، فقد حاولت الرقص بشكل طبيعي إلا أنها لاحظت أن الجميع بدأ يضحك على الموقف فحاولت أن تنهي الأمر و ترقص معه بطريقة آخرى . 
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