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فن

بعد حفلها على مسرح المنارة.. أنغام فى إطلالة جذابة مع أمير طعيمة.. شاهد

السبت 10/أكتوبر/2020 - 10:09 م
انغام وامير طعيمة
انغام وامير طعيمة
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محمد بدران

نشر الشاعر الغنائي امير طعيمة الفنانة أنغام صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام 

وظهر امير طعيمة بصحبة النجمة انغام بعد حفلها على مسرح مركز المنارة وعلق على الصورة قائلًا:"من حفل @anghamofficial بالأمس
أنغام فعلا #حالة_خاصة_جدا ❤️"

وتألقت أنغام بإطلالة جذابة، حيث ظهرت مرتدية فستانًا على أحدث صيحات الموضة كعادتها، حيث جاء تصميم الفستان بالأقمشة الملونة المتعددة مثل البرتقالي والبنفسجي والبمبي، فهي من الفنانات التي تبرز أناقتها بمجموعة من الفساتين المتنوعة.

وأحيت نجمة مصر الأولى، أنغام، واحدة من اضخم الحفلات، من حيث الحضور الجماهيري، في مركز المنارة؛  عقب فترة انقطاع؛ بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة مع بداية تفشي فيروس كورونا. 

أقيم الحفل بساحة مركز المنارة وليس داخل قاعة المسرح نظرا للإقبال الجماهيري الكبير الذي تخطي الــ ٤٥٠٠ فرد من مختلف الأعمار. 

حضرت أنغام بصحبة المايسترو هاني فرحات ومرددة لأغنية بحبك وحشتيني" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب بعدها قامت بتحية الجمهور لحفاوة الاستقبال قائلة :"وحشتوني".

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