رئيس الأكاديمية البحرية: مؤتمر مارلوج مناسبة علمية محلية وإقليمية

قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية إن المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات مارلوج 9، أصبح وبحق أحد المناسبات العلمية العامة على المستويين المحلي والإقليمي.





وفي كلمته أثناء افتتاح المؤتمر الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أشار عبد الغفار إلى أن المؤتمر يناقش آخر المستجدات التي تهم الشأن البحري من جميع المناحي، ويضم حشدًا مميزًا من الخبراء والمتخصصين في النقل البحري والموانئ واللوجستيات من مصر والمنطقة العربية.





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وأضاف أن الأكاديمية كونها إحدى منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة فإنها تحرص دائمًا على اختيار الموضوعات التي تساهم في تطوير صناعة الموانئ والنقل البحري واللوجستيات في المنطقة العربية لطرحها ومناقشتها بين المتخصصين في هذا المجال.





وأوضح أن المنطقة العربية تتمتع بمقومات وإمكانيات إذا تم استغلالها بطريقة أفضل لأصبحت أهم الموانئ البحرية على الطرق العالمية للتجارة البحرية وإننا نتطلع ليصبح مستقبل أمتنا العربية أفضل في صناعة النقل البحري ولا يتأتى ذلك إلا من خلال استغلال مواردنا بطريقة صحيحة والاستفادة من التجارب ومحاولة بناء مواني للمستقبل ، وذلك من خلال إدارة الموارد المتاحة بنهج أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة والأداء مما يعظم مستوى الإنتاجية وكفاءة الموانئ.



