فبرك فيديو كلفه 24 ألف دولار .. فتاة خليجية: الإرهابى عبد الله الشريف طلب إقامة علاقة جنسية معى بالتليفون .. فيديو

هاجمت فتاة عربية تدعى ريم الإرهابى الهارب عبد الشريف قائلة:"ليس لديه مشكلة في الحلال والحرام ما دام يفعل ذلك فى الخفاء جبروته مصور ليه أنه ممكن يعمل أى حاجة".





وأضافت ريم، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية اكسترا نيوز، كان معي في أحد الفنادق وعار الصدر، وكانت زوجته أرسلت له بعض الأشياء فأخذ يحدثها بالدين، فقلت له أنت مصدق نفسك، أنت عار الصدر معايا، لافتة إلى أنه لا يصلى ويستمع إلى الأغاني.





وأوضحت أن الإرهابى الهارب ليس لديه عزيز وخائن للجميع، لافتة إلى أنه فبرك فيديو ضد مصر فى تركيا كلفه 24 ألف دولار.





وتابعت قائلة:" سألته قلت له أنت لو قامت ثورة بمصر هتنزل تعيش فيها قالى لأ انا مش هعيش فى بلد زى دى".





وألمحت الفتاة على حرج خلال المداخلة أن عندما كان يتحدث معها تليفونيا كانت تسمعه يصدر أصواتا غريبة كأنه يقيم علاقة جنسية عبر التليفون، وطلب منى الأمر صراحة.





وتابعت "ريم" أن الهارب عبد الله الشريف صرح لها بأنه أقام العديد من العلاقات الجنسية مع القطريات مقابل المال.





وكانت عرضت قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، تسريبات لعبدالله الشريف، الأسبوع الماضى بينه وبين فتاة تدعى "ريم"، وكشفت ريم في هذه التسريبات، أن عبدالله الشريف أراد أن يقيم معها علاقة جنسية، ولكنها رفضت ذلك.