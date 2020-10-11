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فبرك فيديو كلفه 24 ألف دولار .. فتاة خليجية: الإرهابى عبد الله الشريف طلب إقامة علاقة جنسية معى بالتليفون .. فيديو

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 12:25 ص
عبد الله الشريف
عبد الله الشريف
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أسامة علي
هاجمت فتاة عربية تدعى ريم الإرهابى الهارب عبد الشريف قائلة:"ليس لديه مشكلة في الحلال والحرام ما دام يفعل ذلك فى الخفاء جبروته مصور ليه أنه ممكن يعمل أى حاجة".

وأضافت ريم، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية اكسترا نيوز، كان معي في أحد الفنادق وعار الصدر، وكانت زوجته أرسلت له بعض الأشياء فأخذ يحدثها بالدين، فقلت له أنت مصدق نفسك، أنت عار الصدر معايا، لافتة إلى أنه لا يصلى ويستمع إلى الأغاني.

وأوضحت أن الإرهابى الهارب ليس لديه عزيز وخائن للجميع، لافتة إلى أنه فبرك فيديو ضد مصر فى تركيا كلفه 24 ألف دولار.

وتابعت قائلة:" سألته قلت له أنت لو قامت ثورة بمصر هتنزل تعيش فيها قالى لأ انا مش هعيش فى بلد زى دى".

وألمحت الفتاة على حرج خلال المداخلة أن عندما كان يتحدث معها تليفونيا كانت تسمعه يصدر أصواتا غريبة كأنه يقيم علاقة جنسية عبر التليفون، وطلب منى الأمر صراحة.

وتابعت "ريم" أن الهارب عبد الله الشريف صرح لها بأنه أقام العديد من العلاقات الجنسية مع القطريات مقابل المال.

وكانت عرضت قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، تسريبات لعبدالله الشريف، الأسبوع الماضى بينه وبين فتاة تدعى "ريم"، وكشفت ريم في هذه التسريبات، أن عبدالله الشريف أراد أن يقيم معها علاقة جنسية، ولكنها رفضت ذلك.

وأضافت ريم خلال هذه التسريبات، المذاعة علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، قائلة "عبدالله الشريف الندل المخادع، الخسيس. قولتله انت مشهور والناس تعرفك..بس انا معرفكش..وانا محتاجة اتاكد منك عشان نتقابل..كان بيقولى انا اجيلك".

وتابعت ريم: "عبدالله الشريف مش من الاخوان ولا يهموه في شئ..هو كلب مصلحته وبس..وهو ساكن بمنطقة اسمها السد..خلف المنطقة التي اسكن بها..ومعه سيارة فارهة دفع رباعي".

وأوضحت ريم في التسريبات، أن عبدالله الشريف كان يريد منها الذهاب إليه فى قطر وكان يقول دائما أن جواز السفر الخاص به بمصر لكي يتم تخليص أشياء معينة به، وكان يتهرب دائما من السفر للخارج لأنه ملاحق أمنيا.

وأشارت إلى أن عبدالله الشريف كاذب جدا لانه لا يسافر بجواز السفر المصري الخاص به ولكنه يمتلك جواز سفر تركي يسافر به الي جميع دول العالم بكل سهولة.
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