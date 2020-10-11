إرهاب تدعمه شبكة فساد مالي.. 300 مليار جنيه إجمالي أموال الإخوان في مصر

عرضت قناة «on» تقريرا عن شبكة تمويل جماعة الإخوان الإرهابية، حيث إن مصادرات لجنة حصر الأموال الإخواني في مصر حتى عام 2018 وصل إلى 300 مليار جنيه كإجمالي ما تم مصادرته.





وأكد التتقرير أن هناك 61 مليار أموال سائلة ضبطت لدي قيادات الإخوان وشركات الصرافة، مضيفا أن 112 مليار جنيه هي قيمة مدارس و مستشفيات و شركات مستلزمات طبية تمتلكها الإخوان.





وذكرت «on» أن هناك 67 مليار أصول شركات و أراضي يمتلكها الإخوان و 118 شركة و 1133جمعية أهلية و 104 مدرسة، بالإضافة إلى 33 موقع إلكتروني و قناة فضائية لبث أفكارهم الإرهابية.





يذكر أن جماعة الإخوان الإرهابية عملت على نشر الفوضى وترويج الشائعات منذ عام 2011 وحتى الآن بهدف إسقاط الدولة وهز أركان مؤسساتها لتحقيق أهداف خبيثة.