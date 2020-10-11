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مصطفى بكري: اللي زعلان من نظام القائمة وشايف ليه شعبية يقدم فردي .. فيديو

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 02:25 ص
مصطفي بكري
مصطفي بكري
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محمد حليم قنديل
أعرب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، عن خالص شكره وتقديره لصاحب فكرة تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب، وفكرة تنظيم مؤتمرات الشباب ومنتدى شباب العالم والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، مؤكدا أن تلك الإنجازات بمثابة نقل وتقديم خلاصة التجارب للشباب وزراعة الإنتماء الوطني لديهم.


وأضاف «بكري» خلال لقائه في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أن تلك الأفكار وضعت الشباب في مركز صناعة الحدث وعلى قرب من مراكز صناعة القرار مما يجعل لديهم القدرة على القيادة في الغد، لافتا إلى أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر تولى الحكم وهو لم يتجاوز الـ 32 من عمره.


وكشف "بكرى" عن فلسفة الانتخابات بنظام القائمة، مؤكدا أن الهدف منها تجميع الجميع وإعطاء فرصة لجميع الأطراف للتمثيل، مشيرا إلى أن الأحزاب المشاركة في القائمة والتي يبلغ عددها 12 حزب إضافة إلى تمثيل تنسيقية شباب الأحزاب حصلت جميعها على فرص للتمثيل تحت قبة البرلمان.


وأشار إلى أن بعض الأحزاب السياسية بها عناصر تتخذ موقفا ضد الدولة باستمرار، ورغم تحفظه على بعض الأشخاص داخل تنسيقية شباب الأحزاب الذين يختلف معهم إلا أن فكرة القائمة ضمنت التمثيل للجميع.

واستنكر "بكري" النقد الذي وجه إلى القائمة قائلا: "اللي زعلان من نظام القائمة وشايف إن ليه شعبيه يقدم فردي".


وأوضح أن اختياره في القائمة الوطنية جاء باعتباره أحد النواب الذين لهم باع طويل داخل البرلمان، وأنه كان من ضمن القائمة عن قطاع الصعيد في الانتخابات الماضية، مؤكدا أن نظام القائمة في الانتخابات يحسب للنظام ولا يحسب ضده.
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