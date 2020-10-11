بالسعر والمواصفات .. مقارنة بين تويوتا CHR ونيسان juke .. صور

تعد شركتا تويوتا و نيسان من كبار صناعة السيارات الأكثر تنافسًا في السوق المصرية والعالمية، فدائمًا ما يتسابق الغريمان على تقديم أفضل ما لديهما فى معظم الفئات، ومن أبرز المقارنات الحالية بين طرازي تويوتا CHR ونيسان juke، ونستعرض فى هذ التقرير المقارنة الكاملة بين السيارتين من حيث السعر و المواصفات





قدمت تويوتا نموذجًا رائعًا بلسيارة الرياضية CHR والتي تنتمي لفئة الـSUV، والتى أخذت شهرة كبيرة منذ ظهورها داخل الأسواق في عام 2018، و ساهم التصميم الانيق بجعلها المنافس الأقرب لـjuke، و للعلم إسم السيارة C-H-R يرمز إلى "Compact High Rider"، ويعني كروس بين الهاتشباك والكوبيه.





زودت السيارة بمحرك قوي سعة 8.0 لتر، 4 سلندر، يولد قوة 121 حصان، وعزم دوران 142 نيوتن/متر، كما جاءت السيارة بوزن 1460 كجم، وهو ما يبدو مناسبا لنظام الجر الأمامي، و مزودة بناقل حركة "CVT" أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، اما عن متوسط استهلاك الوقود فبلغ 5.9 لترعند قطع السيارة لمسافة 100كم.





تمتعت تويوتا CHR بالعديد من وسائل الامان حيث امتلكت عدد 6 وسائد هوائية، مثبتة في المقصورة الأمامية وعلى الأجناب، كما تميزت أيضًا بالعديد من وسائل الرفاهية في مقود الحركة، وشاشة تتوسط المقصورة لعرض الوسائط المتعددة و أنظمة والملاحة، وزودت بنظام الركن الذكي، وكاميرا 360 لكشف الطريق ولسهولة الاصطفاف، مع نظام "APPLE CAR PLAY" المتطور.





وبلغ سعر السيارة تويوتا "CHR"

الفئة الأولى 440 ألف جنيه

الفئة الثانية 530 ألف جنيه

الفئة الثالثة ألف 580 ألف جنيه





نيسان juke

حصلت نيسان juke موديل 2021 على مظهر انسيابي أنيق للغاية يجعلها تخطف الأنظار لمحبي هذه الفئة من السيارات، تنتمي juke إلى عائلة السيارات الرياضية الكروس أوفر المدمجمة المتعددة الاستخدام.





زودت نيسان juke موديل 2021 بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1000 سي سي "تيربو"، يولد قوة 117 حصان، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات، كما يمكنها أيضًا القيادة بناقل حركة يدوي.





و اعتمدت نيسان juke موديل 2021 على منظومة الجر الأمامي، كما يمكنها الانطلاق من وضع الاستعداد لتبلغ سرعة 100 كم، فى غضون 10.4 ثانية فقط.





تميزت نيسان juke موديل 2021 بتقدم العديد من وسائل السلامة والأمان حيث زودت بعدد 6 من الوسائد هوائية، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، ونظام EBD الخاص بتوزيع الفرامل، مع خاصية VDC التي تعمل على التحكم الديناميكي لأداء السيارة، ونظام TPMS الخاص بمراقبة ضغط الهواء.





وبلغ السعر الرسمي لـ نيسان juke موديل 2021

الفئة الأولى 348.500 جنيه

الفئة الثانية 372.500 جنيه