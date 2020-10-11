أسعار ومواصفات تويوتا راش موديل 2021.. تبدأ من 340 ألف جنيه.. صور

كشفت شركة تويوتا اليابانية عملاقة صناعة السيارات فى العالم ومن أكثرها توزيعًا عن نسختها الجديدة كليا "راش"، التي تنتمي إلى عائلة السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات، و للوهلة الأولى ستجد أن السيارة مشايهة بعض الشيء لشقيقتها "افانزا"، إلا أن الأولى تأتى بعدة امكانيات قوية، نستعرضها فى السطور التالية.





تأتى تويوتا راش صاحبة الـ7 مقاعد، بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 103 حصان، مع عزم أقصى للدوران 136 نيوتن/متر، زودت أيضا بناقل أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات، و يمكنها الانطلاق من وضع الاستعداد حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 13 ثانية، كما تعتمد راش على منظومة الجر الأمامي.





وبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم، كما تتمتع تويوتا راش بمجموعة من حزم الأمان والسلامة مثل الوسائد الهوائية، ونظام فرامل"ABS" المانع للانغلاق، ونظام "EBD" المتحكم في منظومة التوزيع الالكتروني للفرامل، ونظام مساعدة صعود المرتفعات "HAC".





احتوت السيارة أيضًا على المزيد من وسائل الرفاهية والتجهيزات مثل مصابيح LED أمامية تجعلها أكثر قوة عن نسخة أفانزا، وشبكات عريضة تعطي فخامة في شكل السيارة الخارجي، كما احتوت المقصورة الداخلية على شاشة لعرض الوسائط المتعددة، ومقود حركة مزود بأنظمة التحكم والرفاهية، ونظام ذكى لركن السيارة، مع كاميرا خلفية وحساسات ركن لسهولة الاصطفاف.





وبلغ السعر الرسمي للسيارة تويوتا راش:

الفئة الأولى 340.000 جنيه