شاهد.. نسخة معدلة خارقة للسيارة تويوتا لاندكروزر الرياضية

أعلنت شركة Wald International اليابانية للتعديلات عن الانتهاء من آخر مشاريعها، وهي تويوتا لاندكروزر المعدلة ، والتى تعتبر من أفضل سيارات

الـ SUV في فئتها.

واوضحت الشركة ان السيارة تويوتا لاندكروزر المعدلة ، تتوفر بحزمتين، الأولى هي الحزمة الأساسية، والتي تضيف اكصدامات امامية وخلفية محسنة لتضيف مظهرًا شرسًا مع جناح على الباب الخلفي وأضواء LED نهارية مع أضواء LED للمكابح.

وتعد حزمة التعديلات الثانية، أكثر شراسة وتميزًا، حيث تتضمن التحديثات السابقة مع رفارف عريضة وأضواء LED على تويوتا لاندكروزر.

و تم استبدال نظام العادم بآخر مصنوع من الحديد المضاد للصدأ مع فوهات عادم مزدوجة ، و جنوط جديدة مقاس 22 بوصة لكلا الحزمتين ، و يمكن للعميل إضافة جنوط مقاس 24 بوصة .

أما بالنسبة لقوة السيارة تويوتا لاندكروزر المعدلة ، فلم تقوم الشركة Wald International بتعديل اى من المحركات الأساسية للسيارة.

يذكر ان السيارة تويوتا لاندكروزر ، قد وصل إنتاجها إلى 10 ملايين سيارة في العام الماضي، و تمتلك مظهر محافظ، مستويات جديدة من التجهيزات، مساحة داخلية رحبة والقدرة على تحدي المنحدرات الصعبة.