تعرف على تاريخ السيارة الأكثر مبيعًا في التاريخ

تعتبر السيارة تويوتا كورولا واحدة من اكثر السيارات مبيعا على مر التاريخ ، حيث تم بيع اكثر من 45 مليون سيارة او نسخة منها ، على مدار 50 عام.

وتم انتاج اول جيل من السيارة تويوتا عام 1966 ، وكان الهدف منها هو صناعة سيارة ذات مساحات جيدة و مستوى راحة متميز, مع اعتمادية فائقة حتى تستمر في العمل لسنين طويلة.

واتسم أول جيل من السيارة تويوتا كورولا بوجود مقاعد خلفية مريحة, مع مساحات رأس و ركبة جيدة, و كرسي مريح للسائق ، وبالفعل بعد 3 اعوام اصبحت السيارة الاكثر مبيعا فى اليابان.

ثم تم تصدير السيارة تويوتا كورولا إلى أمريكا الشمالية بعد وصولها النسخة المليون فى عام 1970 بعد عامين فقط من إنتاجها.

حتى حصلت السيارة على لقب السيارة الأكثر مبيعًا في تاريخ منذ عام 1997 حينما وصل إجمالي المبيعات الي 22.65 مليون نسخة.

تم تصنيع كورولا عام 1988 و حتى عام 2006, فى مصنع Burnaston الكائن في Derbyshire في إنجلترا ، ثم تركيا, و جنوب إفريقيا .

وجاء الجيل الأول من عام 1966-1970 ، ثم الجيل الثاني من عام 1970-1974 ، ثم الجيل الثالث من عام 1974-1979 ، ثم الجيل الرابع من عام 1979-1983 ، ثم الجيل الخامس من عام 1983-1987 ، ثم الجيل السادس من عام 1987-1991.

وجاء الجيل السابع من عام 1991-1995 ، ثم الجيل الثامن من عام 1995-2000 ، ثم الجيل التاسع من عام 2000-2006 ، ثم الجيل العاشر من عام 2006-2013 ، ثم الجيل الحادي عشر ، و الجيل الثاني عشر.