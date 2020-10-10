AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

تعرف على تاريخ السيارة الأكثر مبيعًا في التاريخ

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:26 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

تعتبر السيارة تويوتا كورولا واحدة من اكثر السيارات مبيعا على مر التاريخ ، حيث تم بيع اكثر من 45 مليون سيارة او نسخة منها ، على مدار 50 عام.

وتم انتاج اول جيل من السيارة تويوتا عام 1966 ، وكان الهدف منها هو صناعة سيارة ذات مساحات جيدة و مستوى راحة متميز, مع اعتمادية فائقة حتى تستمر في العمل لسنين طويلة.

واتسم أول جيل من السيارة تويوتا كورولا بوجود مقاعد خلفية مريحة, مع مساحات رأس و ركبة جيدة, و كرسي مريح للسائق ، وبالفعل بعد 3 اعوام اصبحت السيارة الاكثر مبيعا فى اليابان.

ثم تم تصدير السيارة تويوتا كورولا إلى أمريكا الشمالية بعد وصولها النسخة المليون فى عام 1970 بعد عامين فقط من إنتاجها.

حتى حصلت السيارة على لقب السيارة الأكثر مبيعًا في تاريخ منذ عام 1997 حينما وصل إجمالي المبيعات الي 22.65 مليون نسخة.

تم تصنيع كورولا عام 1988 و حتى عام 2006, فى مصنع Burnaston  الكائن في Derbyshire  في إنجلترا ، ثم تركيا, و جنوب إفريقيا .

وجاء الجيل الأول من عام 1966-1970 ، ثم الجيل الثاني من عام 1970-1974 ، ثم الجيل الثالث من عام 1974-1979 ، ثم الجيل الرابع من عام 1979-1983 ، ثم الجيل الخامس من عام 1983-1987 ، ثم الجيل السادس من عام 1987-1991.

وجاء الجيل السابع من عام 1991-1995 ، ثم الجيل الثامن من عام 1995-2000 ، ثم الجيل التاسع من عام 2000-2006 ، ثم الجيل العاشر من عام 2006-2013 ، ثم الجيل الحادي عشر ، و الجيل الثاني عشر.

تعرف على تاريخ السيارة الأكثر مبيعًا في التاريخ
تعرف على تاريخ السيارة الأكثر مبيعًا في التاريخ
تعرف على تاريخ السيارة الأكثر مبيعًا في التاريخ
تعرف على تاريخ السيارة الأكثر مبيعًا في التاريخ
تعرف على تاريخ السيارة الأكثر مبيعًا في التاريخ
تعرف على تاريخ السيارة الأكثر مبيعًا في التاريخ
تعرف على تاريخ السيارة الأكثر مبيعًا في التاريخ
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواصفات واسعار تويوتا كورولا هايبرد toyota corolla hybrid 2021 في مصر|شاهد

قبل ما تشتري: اعرف مميزات وعيوب تويوتا كورولا

بعد جولة السيسي.. أسعار أهم 7 سيارات عالمية تعمل بالغاز الطبيعي في السوق المصري| فيديو وصور

تعرف على تاريخ تويوتا كورولا الأكثر مبيعا على مر التاريخ.. صور

أسعار ومواصفات تويوتا كورولا 2021 في السوق المصري..صور

أفضل 5 سيارات من تويوتا في السوق المصرية.. صور

ترشيحاتنا

بـ فستان مكشوف.. نورهان منصور بإطلالة تبرز أنوثتها

400 بدلا من 3000 جنيه.. طارق شاش يزف بشرى للمصريين من معرض تراثنا

تسليم درع الدوري للأهلي في مباراة طلائع الجيش.. الجبلاية توضح

بدى كت.. نجلاء بدر تستعرض جمالها فى إطلالة أنيقة على إنستجرام.. شاهد

إنفجار ضخم في الجزائر وسقوط ٤ قتلى وتواصل عمليات الإنقاذ

جوزها ضيع الشقة وباع الفرش قبل الدخلة بيومين.. قصة نصب ضحيتها عروس الشرقية.. فيديو

AdvertisementS

انعقاد 4 ورش عمل على هامش المؤتمر الدولي لمركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس

وفاة الفنان حسين الخطيب بعد صراع مع المرض

ذعر وهلع.. حريق هائل يلتهم الأخضر واليابس في تركيا.. شاهد

صدمة جديد للزمالك.. الفيفا يغرم النادي مليون يورو بسبب محمد إبراهيم

أحمد موسى يحذر من تطبيق الإغلاق الكامل فى مصر بسبب الاستهتار بفيروس كورونا

الرقابة الإدارية تمنع الاستيلاء على 50 كيلو جرام ذهب خام بقيمة 15 مليون جنيه.. والنيابة تحيل المتهمة للجنايات

بسبب التمرد.. سموحة يلغي التعاقد مع لاعب الأهلي

جوزها ضيع الشقة وباع الفرش قبل الدخلة بيومين.. قصة نصب ضحيتها عروس الشرقية.. فيديو

طعام الكلاب المجفف ينذر العالم بنهاية قريبة.. ما العلاقة بينهما؟

أحمد موسى يبدأ حلقته بتحذير عاجل: حالات إفلاس حصلت وهتحصل

موسم الانتقالات الإعلامية.. أربعة إعلاميين كبار يظهرون على الشاشات المصرية بعد انقطاع.. تعرف عليهم

قدامي تحترم نفسك.. أحمد فهمى يوجه رسالة لـ شيكابالا بعد حدوث مشاجرة بينهما.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 32.. 10 صور آثارت الجدل لـ مي عمر

باحثون يكشفون الخيول السوداء لـ فيروس كورونا .. تفاصيل جديدة

بفستان جذاب .. أنغام تبرز جمالها في أحدث حفلاتها