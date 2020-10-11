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برنامج الأغذية العالمي: جائزة نوبل مناصفة بين موظفينا بـ مصر والدول المستضيفة

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
أكدت عبير عطيفة المتحدث باسم المكتب الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في الشرط الاوسط وشمال إفريقيا، أن  تقدير لجنة نوبل وإعطائها لـ17 ألف موظف يعملون حول العالم ببرنامج الأعذية العالمي التابع للأمم المتحدة، سبب لهم سعادة كبيرة.

وتابع  خلال مداخلة ببرنامج "  من مصر" والمذاع عبر قناة " سي بي سي": "مصر تعتبر الدولة المضيقة للمكتب الإقليمى لبرنامج الأغذية العالمى الذى يغطى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط أسيا، وأخيرا شرق أوروبا، وهناك 200 موظف يعمل فى مكتب المنظمة بالقاهرة، وبالتالي تعد هذه الجائزة مناصفة مع مصر وجميع الدول التى تستضيفنا بجميع أنحاء العالم. 
 
وأشارت عبير عطيفة، إلى أن أحد  أهم أسباب حصول برنامج الاغذية العالمى على هذه الجائزة، هو دور البرنامج فى مناطق الصراعات ومناطق النزاع، حيث إن البرنامج يعمل فى كل تلك المناطق، على الأخص فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضحت عبير عطيفة المتحدث باسم المكتب الإقليمى لبرنامج الأغذية العالمى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه إذا نظرت لبرنامج الأغذية العالمية حول العالم ستجد 5000 شاحنة 20 طائرة، وأكثر من 30 سفينة تنقل المساعدات حول العالم بشكل يومى، فمن خلالها نستطيع الوصول على جميع الأماكن التى سيصعب الوصول إليها.
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