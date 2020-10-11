هل تتذكر مركبة "كعبول" والمخترع "عبقرينو"..تعرف عليها..صور

بين عالم الكرتون و سينما الأطفال هناك العديد من المشاهد التي لا تمحى من ذاكرة عاشقي الأفلام الكارتونية، ومن بينها المركبة الشهيرة بين جيل الثمانينيات والتسعينيات، وهي مركبة "كعبول" والمخترع "عبقرينو"، والتي استحوذت على جزء كبير من خيالات الطفولة، وكان الحلم الأكبر اقتناء مثل هذه المركبة العبقرية.





جمعت المركبة بين الدراجة النارية والكابينة الملاحقة، و أعطى ذلك انطباعًا خاص يجمع بين المغامرة والغرابة، ويرجع ذلك لتصميمها المميز، والأمر الذى اتسم بالطرافة على مدار المسلسل الكرتوني الشهير ، إلا أن هذه المركبة هي سوفيتية فى الأصل.





صنع السوفييت أول مركبة من هذا النوع وهي K750، والتي نالت شهرة واسعة بسبب كونها دراجة نارية متعددة المهام، و استخدمت في الحروب أيضًا، فنقلت الذخائر الخفيفة، و تم الإستعانة بها العمليات العسكرية المتعدةة، و كانت تأتي باللون الأخضر الداكن و الكاكي العسكري والمموه.





زودت هذه الدراجة بمحرك مكون من اسطوانتين بقوة 26 لتر، وبلغت السرعة القصوى 90 كم/ساعة، و سعة خزان الوقود تستوعب 21 لتر،

ثم انتقلت بعد ذلك وغزت الأسواق وسط ترحيب، كونها أول سيارة بصندوق جانبي، وكانت تستخدم في نقل البضائع، و أيضًا للتنزه.



